الذهب يقترب من ذروة 8 أعوام

ارتفع الذهب قرب ذروة ثمانية أعوام، اليوم الأربعاء، إذ تعزز الطلب على المعدن الأصفر الذي يُعد ملاذا آمنا بفعل المخاوف إزاء تأثير تزايد الإصابات بفيروس كورونا في عدة دول على الاقتصاد العالمي.وارتفع الذهب في التعاملات الفورية 0.2 % إلى 1783.52 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0555 بتوقيت جرينتش بعدما سجل أعلى مستوى منذ أوائل أكتوبر 2012 في الجلسة السابقة عند 1785.46 دولار.وصعد الذهب في المعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.1 % إلى 1802.20 دولار.وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، هبط البلاديوم 0.7 % إلى 1915.90 دولار للأوقية بينما ارتفع البلاتين واحدا بالمائة إلى 824.54 دولار وكسبت الفضة 0.6% إلى 18.24 دولار.