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الأربعاء 01 يوليه 2020 الموافق 10 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

سميرة عبدالعزيز: أقدم فنًا يحمل رسالة دون خدش الحياء

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 09:14 ص
سميرة عبدالعزيز
سميرة عبدالعزيز
حسين الجندي
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عقبت الفنانة القديرة سميرة عبدالعزيز، على ما يُثار حاليًا من أزمات عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة حول تقديم الفنان أو الفنانة مشاهد خادشة وغيرها، مشيرة إلى أنها طوال مسيرتها الفنية كانت تبحث دائمًا عن الأعمال الهامة التي تليق بالشعب المصري وتقاليده وعاداته.

وقالت سميرة عبدالعزيز في تصريحات خاصة لـ"الدستور" اليوم الاربعاء، إنها طوال مشوارها الفني قدمت أعمالًا محترمة تفخر بها، مؤكدة أنها تقدم الفن الذي يحمل رسائل للجمهور دون خدش الحياء، مشيرة إلى أن ذلك هو دور الفن سواء في المسرح أو السينما أو التليفزيون.

وكانت قد شاركت الفنانة سميرة عبدالعزيز في رمضان الماضي من خلال مسلسلين الأول هو "لما كنا صغيرين" للفنانة ريهام حجاج وخالد النبوي ومحمود حميدة وآخرون وهو من تأليف أيمن سلامة وإخراج محمد علي، والعمل الثاني هو مسلسل "القمر أخر الدنيا" بطولة الفنانة بشري.

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