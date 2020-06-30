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الأربعاء 01 يوليه 2020 الموافق 10 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بعد قضاء 5 سنوات في سجون تركيا.. عالم «ناسا» يعود لواشنطن

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 09:10 ص
عالم ناسا
عالم ناسا
أمينة ذكى
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عاد العالم السابق الأمريكي في وكالة ناسا لأبحاث الفضاء"سيركان غولج" إلى واشنطن، بعد احتجازه قرابة خمسة أعوام في تركيا حيث كان يواجه تهمًا متعلقة بالإرهاب في تركيا، وفقًا لما نقلته صحيفة "نيويورك تايمز".

وكان غولج قد قضى خمس سنوات في السجن والإقامة الجبرية في تركيا بتهم الإرهاب، حيث تم القبض على العالم السابق في وكالة ناسا في 23 يوليو 2016، بعد وقت قصير من سيطرة حزب العدالة والتنمية التركي على محاولة انقلاب فاشلة، وأفرج عنه في 29 مايو 2019.

صدر الحكم بقضاء سبع سنوات ونصف السنة في السجون التركية على غولج في فبراير 2018 لانتمائه إلى حركة جولن، والتي يلومها حزب العدالة والتنمية على تنظيم محاولة الانقلاب، فيما تم تخفيض العقوبة الأولية إلى خمس سنوات من قبل المحكمة في أواخر عام 2019، وتم إطلاق سراحه أثناء خدمته.

كان غولج، واحدًا من عدة مواطنين وموظفين أمريكيين تم القبض عليهم بعد محاولة الانقلاب، حيث تم إطلاق سراح المعتقل البارز، القس الأمريكي أندرو برونسون، في سبتمبر 2018، بعد أشهر من الضغط من الحكومة الأمريكية.

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