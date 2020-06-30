167 أوكرانيا.. الغردقة تستقبل أول رحلة طيران من السياحة الخارجية

استقبل مسؤولو مطار مرسي علم الدولي، ومسؤولي محافظة البحر الأحمر، اليوم الأربعاء، أول رحلة طيران قادمة من الخارج وعلى متنها 167 سائحا أوكراني الجنسية بينهم طفلين، كأول فوج سياحي يصل المدينة منذ إغلاق المطارات وانتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"،، وذلك عقب قرار الحكومة بفتح المطارات بالمدن السياحية لاستقبال السياحة الخارجية.ونظمت محافظة البحر الأحمر حفلا فنيًا بالتنورة والمزمار البلدي، فرحةً بوصول أول فوج سياحي خارجي، كما تم استقبال السائحين بالورود والهدايا التذكارية.واستعدت محافظة البحر الأحمر بالتنسيق مع غرفة المنشآت وشركات السياحة، وإدارة الحجر الصحي بمطار الغردقة الدولي لاستئناف حركة الطيران والسياحة الخارجية، بخطة إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، من خلال خطة التأمين الطبية لفحص القادمين من الخارج، على متن الرحلات الجوية.ونفذت سلطة الطيران المدني بمطار الغردقة مجموعة الإجراءات الوقائية على رأسها وضع علامات اجبارية تلزم الركاب والمسافرين بالتباعد الاجتماعي وإلزامهم بارتداء الكمامات ووضع كاميرات حرارية للكشف على درجة الحرارة، إلى جانب وضع مواد تعقيم في جميع أماكن تواجد الركاب بصالات السفر والوصول.وكان الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة أكد في بيان له، إن الإجراءات الاحترازية بمطار الغردقة شملت تخصيص ممرات دخول من أمام الكاميرات الحرارية الموجودة بصالات الوصول بالمطار لبيان درجة حرارة الركاب من خلال الشاشات المتصلة بالكاميرات، والتزام الراكب بارتداء ماسك طول الرحلة والحفاظ على التباعد بين الركاب عند صعود ونزول الطائرة، والتزام الراكب باستيفاء الإقرار الصحي قبل الصعود إلى الطائرة من مطار السفر وتقديمه إلى سلطة الحجر الصحي بمطار الغردقة الدولي.‎وأضاف وكيل وزارة الصحة، أن إدارة الحجر الصحي بمطار الغردقة وضعت مجموعة من الإجراءات لإلزام شركات الطيران بها، وتشمل توفير الإقرارات الصحية وهي "نسخة للمصريين ونسخة لغير المصريين" باللغات العربية والإنجليزية بمطارات المغادرة وتوقيتها من قبل الراكب قبل الصعود على كل رحلة دولية، وفحص وقياس درجة حرارة المسافرين القادمين وعدم السماح بصعود أي من الركاب على متن الطائرة الذي درجة حرارته 38 أو ما يعانون من أعراض تنفسية، وإلزام شركات الطيران بتقديم نموذج إلى سلطة الحجر الصحي بالمطار بما يفيد تطهير الطائرات القادمة.