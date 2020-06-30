رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 01 يوليه 2020 الموافق 10 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

167 أوكرانيا.. الغردقة تستقبل أول رحلة طيران من السياحة الخارجية

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 08:13 ص
استقبال السائحين
استقبال السائحين
كتب- علي عواد
طباعة
استقبل مسؤولو مطار مرسي علم الدولي، ومسؤولي محافظة البحر الأحمر، اليوم الأربعاء، أول رحلة طيران قادمة من الخارج وعلى متنها 167 سائحا أوكراني الجنسية بينهم طفلين، كأول فوج سياحي يصل المدينة منذ إغلاق المطارات وانتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"،، وذلك عقب قرار الحكومة بفتح المطارات بالمدن السياحية لاستقبال السياحة الخارجية.

ونظمت محافظة البحر الأحمر حفلا فنيًا بالتنورة والمزمار البلدي، فرحةً بوصول أول فوج سياحي خارجي، كما تم استقبال السائحين بالورود والهدايا التذكارية.

واستعدت محافظة البحر الأحمر بالتنسيق مع غرفة المنشآت وشركات السياحة، وإدارة الحجر الصحي بمطار الغردقة الدولي لاستئناف حركة الطيران والسياحة الخارجية، بخطة إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد،  من خلال خطة التأمين الطبية  لفحص القادمين من الخارج، على متن الرحلات الجوية.

ونفذت سلطة الطيران المدني بمطار الغردقة مجموعة الإجراءات الوقائية على رأسها وضع علامات اجبارية تلزم الركاب والمسافرين بالتباعد الاجتماعي وإلزامهم بارتداء الكمامات ووضع كاميرات حرارية للكشف على درجة الحرارة، إلى جانب وضع مواد تعقيم في جميع أماكن  تواجد الركاب بصالات السفر والوصول.

وكان الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة أكد في بيان له، إن الإجراءات الاحترازية بمطار الغردقة شملت تخصيص ممرات دخول من أمام الكاميرات الحرارية الموجودة بصالات الوصول بالمطار لبيان درجة حرارة الركاب من خلال الشاشات المتصلة بالكاميرات، والتزام الراكب بارتداء ماسك طول الرحلة والحفاظ على التباعد بين الركاب عند صعود ونزول الطائرة، والتزام الراكب باستيفاء الإقرار الصحي قبل الصعود إلى الطائرة من مطار السفر وتقديمه إلى سلطة الحجر الصحي بمطار الغردقة الدولي.

‎وأضاف وكيل وزارة الصحة، أن إدارة الحجر الصحي بمطار الغردقة وضعت مجموعة من الإجراءات لإلزام شركات الطيران بها، وتشمل توفير الإقرارات الصحية وهي "نسخة للمصريين ونسخة لغير المصريين" باللغات العربية والإنجليزية بمطارات المغادرة وتوقيتها من قبل الراكب قبل الصعود على كل رحلة دولية، وفحص وقياس درجة حرارة المسافرين القادمين وعدم السماح بصعود أي من الركاب على متن الطائرة الذي درجة حرارته 38 أو ما يعانون من أعراض تنفسية، وإلزام شركات الطيران بتقديم نموذج إلى سلطة الحجر الصحي بالمطار بما يفيد تطهير الطائرات القادمة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أسطورة النكد.. عبلة كامل تكشف سر غرقها بـ«كريزة ضحك» فى مناسبة عزاء

جدول العلاوات الخمس الجديد 2020.. رابط وزارة التضامن الاجتماعى للاستعلام بالرقم القومى

القصة الكاملة لغضب المحامين الأتراك من أردوغان

أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 30-6-2020

الصور

image description

قصر البارون يتسقبل الزائرين عقب افتتاحه

image description

الأهلي يواصل تدريباته.. والظهور الأول لـ «صالح جمعة»

image description

الرئيس يفتتح قصر البارون بمصر الجديدة بعد ترميمه

image description

السينمات تنبض بالحياة مجددًا

image description

الابتسامة تعلو وجوه الطلاب بعد امتحان «الديناميكا»

الأكثر قراءة

جدول العلاوات الخمس الجديد 2020.. رابط وزارة التضامن الاجتماعى للاستعلام بالرقم القومى

مصدر يكشف حقيقة ظهور تماسيح في ترعة المريوطية

الزمالك يعود للتدريبات سرًا استعدادًا لاستئناف الدوري

اتحاد البنوك ينفي تمويل بنوك مصرية سد النهضة الإثيوبي

إنفوجراف

image description

سد النهضة.. مواقف داعمة لمصر في مجلس الأمن

image description

معلومات عن المستشار هشام بركات في ذكرى استشهاده (انفوجراف)

image description

خطوات شراء عقار ملك ورثة (انفوجراف)

image description

الزيادات الجديدة فى أجور موظفي الدولة (إنفوجراف)

أيام زمان

الراقصة الخاصة بفريد الأطرش.. "فصلت من المدرسة بسبب الرقص.. وأول أجر لها كان قطعة شيوكولاتة"

مخرجون أمروا زوجاتهن بتجسيد أدوار ساخنة على الشاشة.. " أبرزهم علي بدرخان وحسين حلمي المهندس"

المشاهد المنسية (10).. لماذا طلب أحمد زكي من محمد خان تصويره في غرفة العمليات؟

أسطورة النكد.. عبلة كامل تكشف سر غرقها بـ«كريزة ضحك» فى مناسبة عزاء

نجم الساعة

المشاهد المنسية (10).. لماذا طلب أحمد زكي من محمد خان تصويره في غرفة العمليات؟

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

اكتشاف 62 قبرا أثريا بالصين

كيف تعرف فاتورة الكهرباء عبر خدمة الاستعلام منزليًا؟

«ديزنى طوكيو» تفتح أبوابها مجددًا بعد إغلاق 4 أشهر

مواعيد القطارات اليوم الأربعاء 1-7-2020 فى القاهرة والمحافظات

مقالات الرأي
ماجد حبته
مصر وإثيوبيا.. ومحاسن الصدف
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
النيل من "النجاشي" إلى "السيسي"!
ماجد حبته
لولا ثورة 30 يونيو
القس. رفعت فكرى
الدراويش و«كورونا»
المزيد

الثقافة

ملف خاص بمجلة «الثقافة الجديدة» فى وداع الشاعر يسرى العزب

موج شاحب.. مجموعة شعرية جديدة لرشيد جمال عن دار فضاءات

«الصوت الذهبى» فى رابع لياليه على قناة صندوق التنمية.. الخميس

«ثورة يونيو.. إرادة شعب» فى أمسية ثقافية بـ«الأعلى للثقافة»