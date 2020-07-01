طوكيو تسجل أعلى معدل إصابة يومي بكورونا منذ رفع حالة الطوارئ

سجلت حكومة طوكيو 67 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الـ24 ساعة الماضية، وهو أكبر عدد من الحالات اليومية منذ رفع حالة الطوارئ في العاصمة منذ أكثر من شهر.وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية اليوم الأربعاء، أن ذلك يعد اليوم السادس على التوالي الذي أكدت فيه العاصمة اليابانية تسجيل أكثر من 50 حالة إصابة بفيروس كورونا.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19 ) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة " ووهان " الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.