اكتشاف 62 قبرا أثريا بالصين

اكتشف فريق آثار صيني 62 قبرا قديما بينها 19 قبرا لديها ممرات منحدرة، وذلك في مدينة (هامي) بمنطقة شينجيانج الويجورية ذاتية الحكم شمال غربي الصين.وقال وانغ يونغ تشيانج، قائد فريق الآثار في معهد شينجيانغ للآثار الثقافية وعلم الآثار - في تصريح اليوم الأربعاء - إن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها العثور على مقابر ذات ممرات منحدرة في المنطقة، موضحا أن الممر المنحدر كان عنصرا نموذجيا للمقبرة في ثقافة المناطق الوسطى في الصين.وأضاف أنه استنادا إلى الهيكل والآثار المكتشفة، فإن القبور يمكن أن تعود إلى عهد أسرة تانغ (618-907 م) وأسرة سونغ (960-1276م) الإمبراطوريتين.وأشار إلى أن المواد المكتشفة، بما في ذلك النسخ المتماثلة للعملات الذهبية المستخدمة في الإمبراطورية الرومانية الشرقية، تشير إلى تبادلات جرت بين الشرق والغرب في ذلك الوقت، ما يدل على أن مدينة (هامي) كانت بمثابة جسر للتبادل التجاري والثقافي في التاريخ.