ملف خاص بمجلة «الثقافة الجديدة» فى وداع الشاعر يسرى العزب

صدر عدد يوليو 2020 من مجلة «الثقافة الجديدة»، ويتضمن ملفًا خاصًا عن الشاعر الراحل يسري العزب بعنوان «رسائل في رحيل قمر المغارب»، كتب فيه أحمد شمس الدين الحجاجى«مراوحات العزب بين الشعر والنقد والمسرح»، وتناول محمد السيد عيد تفاصيل انطلاق مؤتمر أدباء مصر عبر مقال «صاحب خطة انطلاق مؤتمر أدباء مصر»، ثم يأتي مقال يسرى حسان متناولًا «يسرى العزب.. قتيل المحبة».وفي الملف نفسه شهادة للدكتور صلاح العزب، ومقال لأحمد عنتر مصطفى بعنوان «سبعة مقاطع فى تغريبة الفتى الشاعر»، ومقال عبد الله مهدى عبد الله «مغنى الثورة ومنشد الغلابة»، وقراءة لمحمود الحلواني بعنوان «العزب حارس بوابات العامية»، ومقال لمحسن العزب «سفير الفلاحين في القاهرة«، ومقال لطلعت العزب «من يدرك القمر؟».وفي باب «فضاءات إبداعية»، قصائد لأمجد ريان، ناجى شعيب، مصطفى حامد، رمضان عبد العليم، أشرف الصاوي، سمير سعدي، محمد الكفراوي، دينا السيد لطفي، محمود فهمي، سعيد صادق، بهجت صميدة، رمضان عبد اللاه إبراهيم، وديمة محمود، وقصص لميخائيل يوسف شنودة، مدحت شنن، عزة مصطفى عبد العال، حسين منصور، عبادة عشيبة، عبد الله محمد، وحمدى الروبي.ويتضمن العدد ملفًا خاصًا بعنوان «حلي المصريين بين جلال التقديس وفتنة التشكيل»، شارك فيه محمود أنور، آمال عرفات، الدكتور كرم مسعد أحمد، وأمجد عبد السلام عيد.وفي باب مواجهات، تحاور المجلة الكاتب محمود عوض عبد العال؛ حيث يقول «دغدغة مشاعر القارئ لا تستهويني»، وحاوره محمود قنديل، وفي باب الحفر باللون كتبت أمل نصر عن الفنان محمود عبد الله مقالًا بعنوان «الحفر داخل مملكة الظل»، وفى سيما وقيمة يكتبرياض نسيم «فيلم الطفيلى.. فيلم كورى يصالح الفقراء»، وفي باب رحيق الكتابة نقرأ مقال مصطفى جوهر «السينما على شاشة القصيدة العامية المصرية»، ومقال حمزة قناوى «استحضار تاريخ الأندلس بين الوقائع والإسقاط»، وفي باب عطر الأحباب كتب منتصر ثابت عن «يعقوب الشاروني وعوالمه المدهشة».