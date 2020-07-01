رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 01 يوليه 2020 الموافق 10 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

ملف خاص بمجلة «الثقافة الجديدة» فى وداع الشاعر يسرى العزب

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 07:49 ص
الشاعر يسرى العزب
الشاعر يسرى العزب
أ ش أ
طباعة
صدر عدد يوليو 2020 من مجلة «الثقافة الجديدة»، ويتضمن ملفًا خاصًا عن الشاعر الراحل يسري العزب بعنوان «رسائل في رحيل قمر المغارب»، كتب فيه أحمد شمس الدين الحجاجى«مراوحات العزب بين الشعر والنقد والمسرح»، وتناول محمد السيد عيد تفاصيل انطلاق مؤتمر أدباء مصر عبر مقال «صاحب خطة انطلاق مؤتمر أدباء مصر»، ثم يأتي مقال يسرى حسان متناولًا «يسرى العزب.. قتيل المحبة».

وفي الملف نفسه شهادة للدكتور صلاح العزب، ومقال لأحمد عنتر مصطفى بعنوان «سبعة مقاطع فى تغريبة الفتى الشاعر»، ومقال عبد الله مهدى عبد الله «مغنى الثورة ومنشد الغلابة»، وقراءة لمحمود الحلواني بعنوان «العزب حارس بوابات العامية»، ومقال لمحسن العزب «سفير الفلاحين في القاهرة«، ومقال لطلعت العزب «من يدرك القمر؟».

وفي باب «فضاءات إبداعية»، قصائد لأمجد ريان، ناجى شعيب، مصطفى حامد، رمضان عبد العليم، أشرف الصاوي، سمير سعدي، محمد الكفراوي، دينا السيد لطفي، محمود فهمي، سعيد صادق، بهجت صميدة، رمضان عبد اللاه إبراهيم، وديمة محمود، وقصص لميخائيل يوسف شنودة، مدحت شنن، عزة مصطفى عبد العال، حسين منصور، عبادة عشيبة، عبد الله محمد، وحمدى الروبي.

ويتضمن العدد ملفًا خاصًا بعنوان «حلي المصريين بين جلال التقديس وفتنة التشكيل»، شارك فيه محمود أنور، آمال عرفات، الدكتور كرم مسعد أحمد، وأمجد عبد السلام عيد.

وفي باب مواجهات، تحاور المجلة الكاتب محمود عوض عبد العال؛ حيث يقول «دغدغة مشاعر القارئ لا تستهويني»، وحاوره محمود قنديل، وفي باب الحفر باللون كتبت أمل نصر عن الفنان محمود عبد الله مقالًا بعنوان «الحفر داخل مملكة الظل»، وفى سيما وقيمة يكتبرياض نسيم «فيلم الطفيلى.. فيلم كورى يصالح الفقراء»، وفي باب رحيق الكتابة نقرأ مقال مصطفى جوهر «السينما على شاشة القصيدة العامية المصرية»، ومقال حمزة قناوى «استحضار تاريخ الأندلس بين الوقائع والإسقاط»، وفي باب عطر الأحباب كتب منتصر ثابت عن «يعقوب الشاروني وعوالمه المدهشة».

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الصحة: 81 وفاة و1557 إصابة جديدة بكورونا

القصة الكاملة لغضب المحامين الأتراك من أردوغان

الزمالك يعود للتدريبات سرًا استعدادًا لاستئناف الدوري

مراجعة ليلة الامتحان في مادة الأحياء لطلاب الثانوية العامة

الصور

image description

قصر البارون يتسقبل الزائرين عقب افتتاحه

image description

الأهلي يواصل تدريباته.. والظهور الأول لـ «صالح جمعة»

image description

الرئيس يفتتح قصر البارون بمصر الجديدة بعد ترميمه

image description

السينمات تنبض بالحياة مجددًا

image description

الابتسامة تعلو وجوه الطلاب بعد امتحان «الديناميكا»

الأكثر قراءة

جدول العلاوات الخمس الجديد 2020.. رابط وزارة التضامن الاجتماعى للاستعلام بالرقم القومى

مصدر يكشف حقيقة ظهور تماسيح في ترعة المريوطية

الزمالك يعود للتدريبات سرًا استعدادًا لاستئناف الدوري

اتحاد البنوك ينفي تمويل بنوك مصرية سد النهضة الإثيوبي

إنفوجراف

image description

سد النهضة.. مواقف داعمة لمصر في مجلس الأمن

image description

معلومات عن المستشار هشام بركات في ذكرى استشهاده (انفوجراف)

image description

خطوات شراء عقار ملك ورثة (انفوجراف)

image description

الزيادات الجديدة فى أجور موظفي الدولة (إنفوجراف)

أيام زمان

الراقصة الخاصة بفريد الأطرش.. "فصلت من المدرسة بسبب الرقص.. وأول أجر لها كان قطعة شيوكولاتة"

مخرجون أمروا زوجاتهن بتجسيد أدوار ساخنة على الشاشة.. " أبرزهم علي بدرخان وحسين حلمي المهندس"

المشاهد المنسية (10).. لماذا طلب أحمد زكي من محمد خان تصويره في غرفة العمليات؟

أسطورة النكد.. عبلة كامل تكشف سر غرقها بـ«كريزة ضحك» فى مناسبة عزاء

نجم الساعة

المشاهد المنسية (10).. لماذا طلب أحمد زكي من محمد خان تصويره في غرفة العمليات؟

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

اكتشاف 62 قبرا أثريا بالصين

كيف تعرف فاتورة الكهرباء عبر خدمة الاستعلام منزليًا؟

«ديزنى طوكيو» تفتح أبوابها مجددًا بعد إغلاق 4 أشهر

مواعيد القطارات اليوم الأربعاء 1-7-2020 فى القاهرة والمحافظات

مقالات الرأي
ماجد حبته
مصر وإثيوبيا.. ومحاسن الصدف
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
النيل من "النجاشي" إلى "السيسي"!
ماجد حبته
لولا ثورة 30 يونيو
القس. رفعت فكرى
الدراويش و«كورونا»
المزيد

الثقافة

ملف خاص بمجلة «الثقافة الجديدة» فى وداع الشاعر يسرى العزب

موج شاحب.. مجموعة شعرية جديدة لرشيد جمال عن دار فضاءات

«الصوت الذهبى» فى رابع لياليه على قناة صندوق التنمية.. الخميس

«ثورة يونيو.. إرادة شعب» فى أمسية ثقافية بـ«الأعلى للثقافة»