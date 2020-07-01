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الأربعاء 01 يوليه 2020 الموافق 10 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الخشت: مد فترة التقدم لمكافآت النشر الدولى حتى منتصف يوليو

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 07:41 ص
الدكتور محمد عثمان
الدكتور محمد عثمان الخشت
إسراء جمال
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وافق الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، على مد فترة التقدم لمكافآت النشر العلمي الدولي للأبحاث المنشورة في عام 2019، أمام أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعة، حتى منتصف شهر يوليو المقبل، وذلك لإتاحة الفرصة أمام أساتذة الجامعة وباحثيها لاستيفاء الأوراق المطلوبة للحصول على مكافآت النشر الدولي.

وأوضح الدكتور محمد الخشت، أن الخطة التنفيذية للجامعة تتضمن تحفيز أعضاء هيئة التدريس على المشاركة في المؤتمرات ومشروعات الأبحاث القومية والدولية، ودعم أنشطة رعاية الباحثين والهيئة المعاونة، وتحديث خطة البحث العلمي وربطها بقضايا التنمية الشاملة، وربط النشر العلمي الدولي بخدمة قطاعات الصناعة والزراعة، والتوسع في المشروعات البحثية القائمة على التمويل المشترك، والتوسع في عقد اتفاقيات للتعاون البحثي مع الجامعات الأجنبية.

وأكد رئيس جامعة القاهرة اهتمامه الكبير بالبحث العلمي في كافة المجالات، خاصة البحوث التطبيقية حيث تقوم إستراتجية الجامعة على البحوث ذات المنفعة العامة وليس البحوث للنشر العلمي الدولي فقط، مؤكدًا ثقته الكبيرة في علماء الجامعة وباحثيها.

جدير بالذكر أن الدكتور محمد الخشت قرر، في وقت سابق، زيادة مكافآت النشر العلمي بنسبة 100% للأبحاث المنشورة عام 2019 ولها استشهادات دولية خلال عام النشر، بشرط أن تكون منشورة في دوريات علمية عالمية لها معامل تأثير، كما تم رفع قيمة مكافآت النشر الدولي في مجلتي Science وNature إلى 150 ألف جنيه، إلى جانب رفع قيمة النشر الدولي لقطاع العلوم الاجتماعية والإنسانية عن العام السابق، لتشجيع النشر الدولي في هذا القطاع، وتخصيص جوائز تميز لأفضل كلية وقسم وباحث من حيث معدلات النشر.

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