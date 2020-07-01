«بولوليكاشفيلى» يزور إيطاليا مع استئناف حركة السياحة

يزور الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، زوراب بولوليكاشفيلي، إيطاليا، اليوم الأربعاء، مع إعادة فتح الحدود الخارجية لمنطقة التأشيرة الأوروبية الموحدة "شينجن".ومن المقرر أن يزور بوليوليكاشفيلي، الإيطالى الجنسية، مدن روما وميلانو والبندقية وسيلتقي شخصيات حكومية من بينها وزير الخارجية لويجي دي مايو ووزير الثقافة داريو فرانششيني.يذكر أن إيطاليا، التي تعد واحدة من أفضل وجهات السفر في العالم، ومن الدول الأكثر تضررًا من جائحة "كورونا".يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.