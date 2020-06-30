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الأربعاء 01 يوليه 2020 الموافق 10 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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منوعات

«ديزنى طوكيو» تفتح أبوابها مجددًا بعد إغلاق 4 أشهر

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 07:28 ص
ديزنى طوكيو
ديزنى طوكيو
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أعادت ملاهي ديزني لاند في طوكيو ومتنزه ديزني سي، اليوم الأربعاء، فتح أبوابها مجددًا أمام الزوار، بعد إغلاقها 4 أشهر، بسبب فيروس (كورونا) المستجد، مع الالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي لمنع انتشار الفيروس.

وذكرت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية، اليوم، أنه من المقرر أن تقيد شركة أورينتال لاند المشغلة لمنتجع طوكيو ديزني الدخول إلى التذاكر محددة التاريخ والتي يتم شراؤها عبر الإنترنت مقدمًا من أجل الحفاظ على عدد زوار أقل من نصف مستوى ما قبل الوباء.

وقررت الشركة خفض ساعات العمل في المتنزهات في أوراياسو، شرق طوكيو مباشرة، من الساعة 8 صباحًا وحتى الـ 8 مساءً.

ومن المتوقع أن تستقبل المزارات السياحية عددًا أقل من الزوار على أن تظل معظم العروض الترفيهية والاستعراضات معلقة، ويُطلب من الزوار الخضوع لفحوصات درجة حرارة الجسم وارتداء كمامات الوجه للسماح لهم بدخول المنتزه، كما سيُطلب منهم الحفاظ على مسافة معينة من شخصيات ديزني عند لقائهم.

وقال أحد الموظفين: "سنفكر في إعادة المسيرات وزيادة عدد الزوار المسموح لهم بالدخول داخل المنتزه ونحن نراقب طريقة العمل الجديدة هذه".

وعلى الرغم من الطقس العاصف، اصطف المشجعون الذين يرتدون بضائع ديزني ويرتدون كمامات الوجه في حماس وإثارة قبل موعد الافتتاح، بينما يقوم الموظفون وهم يرتدون الأقنعة الواقية بفحص درجات الحرارة.

وقالت ميجومي أوكاوا، وهي موظفة في الشركة تبلغ من العمر 35 عاما من ماتسودو بمقاطعة شيبا: "كنت أتطلع حقًا إلى إعادة فتح الحدائق..أشعر بالسعادة فقط لأنني قادرة على استنشاق الهواء هنا".

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