الروس يصوتون على استفتاء يمكن بوتين من الترشح لولايتين إضافيتين

يتوجه الناخبون الروس إلى مراكز الاقتراع في أنحاء البلاد، اليوم الأربعاء، للإدلاء بأصواتهم في استفتاء لتحديد ما إذا كان بإمكان الرئيس فلاديمير بوتين البقاء في السلطة للأعوام الـ16 المقبلة.ويهدف الاستفتاء لإدخال تعديلات بالدستور بشكل تُمكّن بوتين من الترشح للانتخابات مرتين إضافيتين وربما يظل في السلطة إلى أن يصبح عمره 83 عامًا.وتم تقسيم عملية التصويت على ستة أيام في محاولة للحد من تفشي فيروس كورونا، وسيصوت الناخبون بنعم أو لا فقط، ويتوقع على نطاق واسع أن تتم الموافقة على الاستفتاء.