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الأربعاء 01 يوليه 2020 الموافق 10 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الولايات المتحدة تدعو الرئيس المكسيكى لزيارة واشنطن

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 06:48 ص
الرئيس المكسيكي
الرئيس المكسيكي
وكالات
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دعت الحكومة الأمريكية الرئيس المكسيكي، أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، لزيارة واشنطن يومي 8 و9 يوليو الجاري، حسبما أكد وزير الخارجية مارسيلو إبرارد.

وقال إبرارد: "أؤكد أننا تلقينا دعوة من حكومة الولايات المتحدة لزيارة عمل رسمية يومي 8 و9 يوليو»، مشيرًا إلى أنه سيتم الكشف عن مزيد من التفاصيل اليوم الأربعاء، عندما يدخل اتفاق أمريكا الشمالية التجاري الجديد حيز التنفيذ.

وستكون هذه الزيارة هي الأولى التي يقوم بها الرئيس المكسيكي إلى الخارج منذ توليه منصبه قبل عام ونصف العام.

والأسبوع الماضي، قال لويس أوبرادور، إنه يخطط للقاء نظيره الأمريكي دونالد ترامب بمناسبة انطلاق الاتفاق التجاري الأمريكي المكسيكي الكندي الجديد.

وكان ترامب وصف نظيره المكسيكي في وقت سابق من الأسبوع الجاري بأنه «رجل جيد»، وقال إنه سيأتي إلى البيت الأبيض «قريبًا».

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