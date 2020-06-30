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الأربعاء 01 يوليه 2020 الموافق 10 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

اليوم.. صرف معاشات يوليو والدفعة الأولى من العلاوات الخاصة

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 07:06 ص
جريدة الدستور
ولاء جمال
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تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي، صرف معاشات شهر يوليو، اليوم الأربعاء، لجميع البطاقات الصادرة من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من الصرافات الآلية ATM.

وأكدت الوزارة في تصريحات أنه سيتم أيضًا صرف الدفعة الأولى من الفروق المالية المستحقة من العلاوات الخاصة التي من المقرر صرفها على دفعات متساوية ربع سنوية اعتبارًا من أول يوليو 2020.

وأكدت وزيرة التضامن الدكتورة نيفين القباج، أنه سيستمر الصرف بذات الشرائح التي سبق الموافقة عليها عن شهر يونيو الماضي للصرف من داخل المنافذ ومكاتب البريد، حيث يتم تقسيم أصحاب المعاشات على أيام متفرقة من شهر يوليو على النحو التالي

- أصحاب المعاشات الذين يتقاضون 1000 جنيه فأقل ويبلغ عددهم 2.4 مليون قائم سيتم الصرف لهم من منافذ الهيئة القومية للتأمينات ومكاتب البريد خلال أيام الأربعاء والخميس الموافقين (1-2) من شهر يوليو أيا كان المبلغ المستحق صرفه شامل زيادة المعاشات والعلاوات والمتجمد.

- فئة من يبلغ معاشه أكثر من 1000 جنيه حتى 2000 جنيه ويبلغ عددهم 2.4 مليون قائم بالصرف فسيقومون بالصرف أيام الأحد والإثنين الموافقين (5-6) من شهر يوليو أيا كان المبلغ المستحق صرفه شامل زيادة المعاشات والعلاوات والمتجمد.

- أصحاب المعاشات البالغ قيمة معاشاتهم أكثر من 2000 جنيه حتى 3000 جنيه ويبلغ عددهم 1 مليون قائم بالصرف يتم الصرف لهم أيام الثلاثاء والأربعاء الموافقين (7 -8) من شهر يوليو أيا كان المبلغ المستحق صرفه شامل زيادة المعاشات والعلاوات والمتجمد.

- فئة من يزيد معاشهم عن 3000 جنيه ومن يتخلف عن الصرف خلال الأيام المحددة له يقومون بصرف معاشاتهم اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 9 يوليو.

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