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الأربعاء 01 يوليه 2020 الموافق 10 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

نيوزيلندا تعتزم مساعدة مواطني الدول الأجنبية العالقين بسبب كورونا

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 05:01 ص
مواطنين عالقين
مواطنين عالقين
وكالات
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تكثف الحكومة النيوزيلندية جهودها لمساعدة مواطني الدول الأجنبية الذين تقطعت بهم السبل في البلاد خلال جائحة فيروس كورونا.

وتم تدشين صندوق بقيمة 37.6 مليون دولار نيوزيلندي (24 مليون دولار امريكي)، اليوم الأربعاء، لمساعدة بعض مواطني الدول الأجنبية على تلبية الاحتياجات الأساسية مثل الطعام والسكن.

وستدير هيئة الصليب الأحمر النيوزيلندية المبادرة، التي تهدف إلى دعم المواطنين الأجانب في البلاد بتأشيرة عمل مؤقتة.

وقالت نائبة الرئيس التنفيذي للشؤون الداخلية، ماريا روبرتسون، إن الخطة ستستمر لمدة ثلاثة أشهر، بهدف أن يعود الأشخاص إلى أوطانهم في نهاية المطاف أو يحصلوا على وسائل دعم بديلة.

وأضافت: "هناك أشخاص في أوتياروا بتأشيرات مؤقتة لا يستطيعون للأسف تلبية احتياجاتهم الأساسية واستنفدوا جميع الخيارات الأخرى".

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