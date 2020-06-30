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الأربعاء 01 يوليه 2020 الموافق 10 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

صلاة جنازة القمص باخوميوس فؤاد (فيديو)

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 04:12 ص
القمص باخوميوس فؤاد
القمص باخوميوس فؤاد
مونيكا جرجس
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بدأت منذ قليل صلاة جنازة القمص باخوميوس فؤاد، كاهن كنيسة القديس مار يوحنا الحبيب بنجع حمادى، وذلك دون حضور شعبي بالكاتدرائية.

وترأس صلاة الجنازة القمص تيموثاوس داود، راعي كنيسة ماريوحنا الحبيب، بالإضافة إلى عدد من الشمامسة، مع اتخاذ إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد.

ورحل اليوم القمص باخوميوس فؤاد وذلك إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد «covid - 19»، وتم نقله إلى مستشفى العزل الصحي بقنا.

وكان قد أصيب ثلاث من الكهنة بإيبارشية نجع حمادي، هم: «القمص باخوميوس فؤاد كاهن كنيسة القديس مار يوحنا الحبيب بنجع حمادي، وتم نقله إلى مستشفى قنا للعزل الصحي، والقمص اليشع هلال كاهن كنيسة السيدة العذراء مريم بفرشوط، وتم نقله إلى مستشفى العزل الصحي بإسنا، والقمص أبادير موريس، كاهن كنيسة السيدة العذراء مريم بهجورة، وخضع للعزل المنزلي».

والقمص باخوميوس فؤاد عبد الملاك من مواليد سوهاج في 4-4-1947، والتحق بكلية الزراعة جامعة المنيا وتخرج عام 1968م، وتمت سيامته في الأحد الخامس من الصوم الكبير الموافق 16-3-1980 على مذبح كنيسة مار يوحنا الحبيب، ورُقي قمصًا في 21-11-1982م على مذبح كنيسة مار يوحنا الحبيب.
لمشاهدة صلاة الجنازة..

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