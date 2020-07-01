الأرصاد: طقس اليوم حار نهارًا.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الأربعاء، طقس حار رطب نهارًا، مع شبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، ولطيف ليلًا على القاهرة والوجه البحري.وتشهد السواحل الشمالية طقسًا معتدلًا نهارا، مع شبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، ولطيفً ليلًا، فيما يسود شمال الصعيد طقس حار نهارًا، شديد الحرارة على جنوبه، والرياح معتدلة، ومعتدل ليلا على كليهما.ويكون هناك نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء، تؤدى إلى اضطراب في الملاحة البحرية.وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.أما حالة البحر الأحمر تكون من معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:العظمى الصغرىالقاهرة 36 24الإسكندرية 29 23وادي النطرون 32 22طنطا 33 23شبين الكوم 35 24دمنهور 31 22بلطيم 30 23مطروح 29 21السلوم 31 20سيوة 37 21بورسعيد 30 23دمياط 29 22الزقازيق 35 23المنصورة 34 23الإسماعيلية 36 20السويس 36 22العريش 32 22رفح 30 22رأس سدر 34 25نخل 35 17نويبع 36 27طابا 33 21كاترين 33 18الطور 33 26شرم الشيخ 38 29الغردقة 36 28مرسى علم 37 28الفيوم 36 23بني سويف 36 22المنيا 36 22أسيوط 37 23سوهاج 38 25قنا 38 26الأقصر 39 26أسوان 39 27إدفو 39 26أبو سمبل 39 25الوادي الجديد 40 25شلاتين 36 29أبو رماد 37 27حلايب 33 28رأس حدربة 33 27