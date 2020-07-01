الأرصاد: طقس اليوم حار نهارًا.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة
الأربعاء 01/يوليه/2020 - 08:01 ص
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الأربعاء، طقس حار رطب نهارًا، مع شبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، ولطيف ليلًا على القاهرة والوجه البحري.
وتشهد السواحل الشمالية طقسًا معتدلًا نهارا، مع شبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، ولطيفً ليلًا، فيما يسود شمال الصعيد طقس حار نهارًا، شديد الحرارة على جنوبه، والرياح معتدلة، ومعتدل ليلا على كليهما.
ويكون هناك نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء، تؤدى إلى اضطراب في الملاحة البحرية.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.
أما حالة البحر الأحمر تكون من معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:
العظمى الصغرى
القاهرة 36 24
الإسكندرية 29 23
وادي النطرون 32 22
طنطا 33 23
شبين الكوم 35 24
دمنهور 31 22
بلطيم 30 23
مطروح 29 21
السلوم 31 20
سيوة 37 21
بورسعيد 30 23
دمياط 29 22
الزقازيق 35 23
المنصورة 34 23
الإسماعيلية 36 20
السويس 36 22
العريش 32 22
رفح 30 22
رأس سدر 34 25
نخل 35 17
نويبع 36 27
طابا 33 21
كاترين 33 18
الطور 33 26
شرم الشيخ 38 29
الغردقة 36 28
مرسى علم 37 28
الفيوم 36 23
بني سويف 36 22
المنيا 36 22
أسيوط 37 23
سوهاج 38 25
قنا 38 26
الأقصر 39 26
أسوان 39 27
إدفو 39 26
أبو سمبل 39 25
الوادي الجديد 40 25
شلاتين 36 29
أبو رماد 37 27
حلايب 33 28
رأس حدربة 33 27
وتشهد السواحل الشمالية طقسًا معتدلًا نهارا، مع شبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، ولطيفً ليلًا، فيما يسود شمال الصعيد طقس حار نهارًا، شديد الحرارة على جنوبه، والرياح معتدلة، ومعتدل ليلا على كليهما.
ويكون هناك نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء، تؤدى إلى اضطراب في الملاحة البحرية.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.
أما حالة البحر الأحمر تكون من معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:
العظمى الصغرى
القاهرة 36 24
الإسكندرية 29 23
وادي النطرون 32 22
طنطا 33 23
شبين الكوم 35 24
دمنهور 31 22
بلطيم 30 23
مطروح 29 21
السلوم 31 20
سيوة 37 21
بورسعيد 30 23
دمياط 29 22
الزقازيق 35 23
المنصورة 34 23
الإسماعيلية 36 20
السويس 36 22
العريش 32 22
رفح 30 22
رأس سدر 34 25
نخل 35 17
نويبع 36 27
طابا 33 21
كاترين 33 18
الطور 33 26
شرم الشيخ 38 29
الغردقة 36 28
مرسى علم 37 28
الفيوم 36 23
بني سويف 36 22
المنيا 36 22
أسيوط 37 23
سوهاج 38 25
قنا 38 26
الأقصر 39 26
أسوان 39 27
إدفو 39 26
أبو سمبل 39 25
الوادي الجديد 40 25
شلاتين 36 29
أبو رماد 37 27
حلايب 33 28
رأس حدربة 33 27