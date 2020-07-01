الصين تسجل 3 إصابات جديدة بكورونا فى البر الرئيسى

أعلنت السلطات الصينية، اليوم الأربعاء، تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في البر الرئيسي يوم 30 يونيو، مقابل 19 في اليوم السابق.وحسبما أفادت وكالة أنباء " شينخوا" قالت اللجنة الصحية الوطنية في بيان إن جميع الإصابات الجديدة حدثت في بكين، مضيفة أن الإصابات الجديدة بـ"كوفيد-19" كلها مستوردة.وأبلغت العاصمة عن 7 إصابات جديدة في 29 يونيو، فيما لم يتم تسجيل وفيات جديدة، وأبلغ البر الرئيسي للصين أيضا عن 3 مرضى جدد لم تظهر عليهم أعراض سريرية مثل الحمى، وكان اختبارهم إيجابيا.كما أفادت السلطات بأنه حتى 30 يونيو، بلغ عدد حالات الإصابة بالفيروس التاجي المؤكدة في البر الرئيسي الصيني 83.534 حالة، فيما ظلت حصيلة الوفيات بالفيروس عند 4634.