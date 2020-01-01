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الأربعاء 01 يوليه 2020 الموافق 10 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

أيام زمان

مخرجون أمروا زوجاتهن بتجسيد أدوار ساخنة على الشاشة.. " أبرزهم علي بدرخان وحسين حلمي المهندس"

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 03:03 ص
بدرخان وسعاد حسني
بدرخان وسعاد حسني والمهندس
ايهاب مصطفى
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سمحت العلاقة الفنية بين المخرج والممثلة بأن يكون هناك حب في بعضها وزواج أيضًا، وعادة ما تشترط الممثلات أن يتابعن مسيرتهن الفنية، ويوافق الزوج على اعتبار أنه يعمل في ذات المضمار، والكثير من الأفلام التي جمعت بين الزوج المخرج، والزوجة الممثلة، والكثير من الأفلام كان بها بعض المشاهد الساخنة سواء قبلات أو مشاهد كاملة، فكان المخرج يفصل تمامًا بين زوجته في المنزل، والممثلة في البلاتوه، لدرجة أن بعض المخرجين كان يعيد بعض اللقطات لعدم قناعته بأنه تمت تأديتها بالشكل المناسب، وفي هذا التقرير نستعرض العديد من المخرجين المصريين والأجانب الذي أخرجوا أفلامًا كانت فيها زوجاتهم بطلات وقمن بأداء أدوار ساخنة..

حسين حلمي المهندس وناهد شريف

اشتركت ناهد شريف بطلة لفيلم "عاصفة من الحب"، وهو من إخراج زوجها حسين حلمي المهندس، وكان الفيلم يتضمن قبلات وغيرها، ولم يمانع المهندس من أن تقبل زوجته صلاح ذو الفقار كما أن الفيلم قامت فيه ناهد بأدء بعض المشاهد الساخنة بأمر زوجها.

أما قصة الفيلم فتدور حول حامد وهو شاب من شباب القرية، ترغب أمه في تزويجه من فتاة قروية مثله وتكون على خلق، لكنه يقع في حب فتاة غجرية تدعى خالدة تعمل مغنية، وتعترض اﻷم على هذه الزيجة، ويقرر كل من حامد وخالدة أن يفرا بحبهما إلى مكان أخر، وفي نفس الوقت يحاول صاحب الفرقة التي كانت تعمل بها خالدة أن يبحث عنها ليردها إلى الفرقة من جديد.

علي بدرخان وسعاد حسني

في أول فيلم من إخراجه استعان علي بدرخان بزوجته سعاد حسني لتكون البطلة أمام محمود يس وإيهاب نافع.

وفي أحد المشاهد طلب بدرخان من إيهاب نافع أن يستعد للقطة تضمه هو وسعاد حسني في الفراش، وتردد نافع وأحس بخجل شديد، فلم يكن طبيعيا ان يقبل سعاد أمام زوجها، وسجلت اللقطة للمرة الاولى، ولكن المخرج صاح"هنعيد تاني.. أنا عاوز حرارة أكتر"، وأعيدت اللقطة ست مرات كاملة والمخرج يريد المشهد حارًا وإيهاب وسعاد لا يستطيعان فعل أكثر مما فعلاه، وهنا راح بدرخان لسعاد وأقنعها أن الامر مجرد تمثيل ليس إلا وامتنعت سعاد ولكنها أعادت اللقطة حتي ترضى المخرج، وذلك بحسب تقرير لمجلة الشبكة.

أنور وجدي وليلى مراد

كان أنور وجدي زوجا لليلى مراد حين طلب منها بطولة فيلم "غزل البنات" أمام نجيب الريحاني والذي يتولى الأول إخراجه، ولكن أنور وجدي لم يكن يحب أن تُقَبل ليلى مراد في أفلامه، والمرة الوحيدة التي سمح لها فيها بقبلة، كانت على وجنة نجيب الريحاني في نفس الفيلم.

السينما العالمية

بول نيومان وجوان وودورد

في فيلم "راشيل.. راشيل" بطولة جوان وودورد وجيمس أوليسون وإخراج بول نيومان عام 1968، كان هناك مشهد ساخن بين البطلة جوان وودورد وجيمس أوليسون، وفي هذا المشهد طلب بول نيومان" زوج جوان وودورد"، من جيمس أوليسون أن يضمها إليه وهما عاريان بعد قبلات حارة كثيرة، وارتبك جيمس وترددت جوان، ولكن بول نيومان احتفظ بهدوء أعصابه وتم المشهد بناء على ما رأى المخرج، ورشح الفيلم لجائزة الأوسكار.

روجر فاديم وبريجيت باردو وأنيت ستروبيرج وجين فوندا

تزوج المخرج الشهير الروسي الأصل الفرنسي النشأة روجر فاديم من ثلاث ممثلات تباعا وكلهن أساطيرفي عالم الفن.

الأولى منهن كانت الفنانة الأسطورية بريجيت باردو، والتي قامت ببطولة فيلم "وخلق الله المرأة" إخراج زوجها روجر فاديم وفي هذا الفيلم أبرز فاديم زوجته عارية في أكثر من مشهد وبزوايا مختلفة.

أما أنيت ستروبيرج فقدمها فاديم في أكثر من فيلم وبلا ملابس ونفس الأمر حدث مع زوجته التالية الأسطورة جين فوندا، فقبل الزواج عملت فوندا مع فاديم في فيلم "الدائرة"، وتعرت في هذا الفيلم، وأعاد فاديم الكرة بعد الزواج في أفلام " كوريه"، و"بارباريللا"، حتى أنه أصبح شهيرًا بتعرية زوجاته في أفلامه فأطلق عليه اصدقاؤه لقب " الفاديميزم".

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