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الأربعاء 01 يوليه 2020 الموافق 10 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

قاضٍ يمنع نشر كتاب ابنة شقيق ترامب عن عائلة الرئيس

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 02:49 ص
ترامب وابنة شقيقه
ترامب وابنة شقيقه
وكالات
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أصدر قاض في نيويورك قرارا مؤقتا بمنع نشر كتاب بقلم ماري ترامب، ابنة شقيق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يتضمن تفاصيل محرجة عن الرئيس وعائلته.

وحسبما أفادت صحيفة "واشنطن بوست" جاء ذلك ضمن مرافعات في دعوى رفعها روبرت ترامب، الشقيق الآخر للرئيس الأمريكي، ضد نشر الكتاب، على اعتبار أنه يخالف اتفاق السرية الخاص بتراث والده فريد ترامب الأكبر، الذي توفي في عام 1999.

واعتبر محامي ماري ترامب أن القرار القضائي "يعرقل الخطاب السياسي ويخالف التعديل الأول" على الدستور الأمريكي، الذي يضمن حرية التعبير.

وطعن الفريق القانوني الذي يمثل مصالح ماري ترامب ودار النشر "سايمون آند شوستر" بقرار المحكمة حول منع نشر الكتاب.

وأضاف المحامي أن هذا الكتاب "يتناول المسائل ذات اهتمام اجتماعي كبير، ويخص الرئيس الحالي (للولايات المتحدة) ولا يجب منع نشره حتى ليوم واحد، في عام الانتخابات".

ومن المقرر أن تعقد جلسة أخرى في القضية يوم 10 يوليو المقبل.

يذكر أن ماري ترامب (55 عاما) ابنة فريد ترامب الأصغر، وهو الشقيق الأكبر للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وتوفي في عام 1981 عن عمر يناهز 42 عاما.

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