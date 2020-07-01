بينس: أدعم الحكام في تعليق فتح اقتصادات ولاياتهم

قال مايك بينس، نائب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه يدعم بشكل كامل توجيهات حكام الولايات الداعية إلى تعليق إعادة فتح الاقتصاد، بعد تزايد عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.وقال بينس إن السلطات تدرس بعناية الوضعية الوبائية في 12 ولاية شهدت زيادات كبيرة في أعداد المصابين بالعدوى.وكان مايك بينس دعا سكان تكساس إلى ارتداء الأقنعة وتطبيق التباعد الاجتماعي أثناء زيارته للولاية في نهاية الأسبوع الماضي.وشهد معدل الإصابات الجديدة بالفيروس التاجي في الولايات المتحدة ارتفاعا غير مسبوق في الفترة الأخيرة، بعد انخفاضه على مدى أكثر من 6 أسابيع، مع تسجيل عدد من الولايات قفزات قياسية في أعداد المصابين.وشهدت ولاية أريزونا أكبر قفزة في الإصابات الجديدة في شهر يونيو بزيادة قدرها 294 بالمئة، تتبعها ولايتا كارولينا الجنوبية وأركنساس، كما تجاوزت الإصابات الضعف في كل من ألاباما ونيفادا وكارولينا الشمالية وأوكلاهوما ويوتاه.