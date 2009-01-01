رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 01 يوليه 2020 الموافق 10 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

موج شاحب.. مجموعة شعرية جديدة لرشيد جمال عن دار فضاءات

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 02:25 ص
موج شاحب
موج شاحب
ايهاب مصطفى
طباعة
عن منشورات دار «فضاءات» في عمّان، وفي (120) صفحة من القطع المتوسط، صدرت حديثًا مجموعة شعرية جديدة للشاعر الكردي السوري «رشيد جمال»، بعنوان: «موج شاحب»، وهي المجموعة الرابعة له.

تشمل المجموعة تسع وعشرين قصيدة متفاوتة الحجم، متنوّعة المواضيع، عبّر من خلالها عن تفاعله مع أسئلة الموت والحرية وتحرير الذات، إضافة إلى محاربة المجتمعات الضيقة وتحرير المرأة منها.

وتمتدّ الفترة الزمنية التي كتب جمال قصائده المنشورة في مجموعته الجديدة هذه بين عام 2009م وإلى 2019م، وكتبها في أمكنة مختلفة، أثناء تنقله لاجئًا، ثم مستقرًّا مقيمًا في فرنسا.

ولد الشاعر «رشيد جمال» عام 1984م، في مدينة كوباني، وتحديدًا في قرية (صولان)، يحمل إجازة في الفلسفة من جامعة تشرين في اللاذقية، يؤمن أن استمرارية الشعر، مرتبط بوجود الرجل والمرأة كعاشقين.

وفيما يلي مقطع من قصيدة عن الحرب واللجوء وسبي الكرامة والإنسانية:

«امرأةٌ في سوق النخاسَة.
ميلادُ طفلٍ على شاطئ الموت.
وطنٌ مشرّدٌ
بينَ مغازلاتِ الرصاص.
حاضرٌ يتجرّدُ من ماضيه،
وزمانٌ ما زالَ يلاحقُ لعنةَ المكانِ
القابعِ في مخيّلته.
إنها لغةُ العابرين نحو الوجودِ
المثقَلِ بالضياع.
إنها لغةُ الحربِ
ولا شيءَ آخر...!».

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ليلة الامتحان في مادة الأحياء "البيولوجي" للشهادة الثانوية.. لن يخرج عنها الأسئلة

أسعار الذهب ترتفع 5 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 799 جنيهًا

القصة الكاملة لغضب المحامين الأتراك من أردوغان

مراجعة ليلة الامتحان في مادة الأحياء لطلاب الثانوية العامة

الصور

image description

قصر البارون يتسقبل الزائرين عقب افتتاحه

image description

الأهلي يواصل تدريباته.. والظهور الأول لـ «صالح جمعة»

image description

الرئيس يفتتح قصر البارون بمصر الجديدة بعد ترميمه

image description

السينمات تنبض بالحياة مجددًا

image description

الابتسامة تعلو وجوه الطلاب بعد امتحان «الديناميكا»

الأكثر قراءة

جدول العلاوات الخمس الجديد 2020.. رابط وزارة التضامن الاجتماعى للاستعلام بالرقم القومى

مصدر يكشف حقيقة ظهور تماسيح في ترعة المريوطية

الزمالك يعود للتدريبات سرًا استعدادًا لاستئناف الدوري

اتحاد البنوك ينفي تمويل بنوك مصرية سد النهضة الإثيوبي

إنفوجراف

image description

سد النهضة.. مواقف داعمة لمصر في مجلس الأمن

image description

معلومات عن المستشار هشام بركات في ذكرى استشهاده (انفوجراف)

image description

خطوات شراء عقار ملك ورثة (انفوجراف)

image description

الزيادات الجديدة فى أجور موظفي الدولة (إنفوجراف)

أيام زمان

مخرجون أمروا زوجاتهن بتجسيد أدوار ساخنة على الشاشة.. " أبرزهم علي بدرخان وحسين حلمي المهندس"

المشاهد المنسية (10).. لماذا طلب أحمد زكي من محمد خان تصويره في غرفة العمليات؟

أسطورة النكد.. عبلة كامل تكشف سر غرقها بـ«كريزة ضحك» فى مناسبة عزاء

الوجه الآخر لـ نجيب محفوظ.. كان متشددًا وحرم ابنته من رقص الباليه

نجم الساعة

المشاهد المنسية (10).. لماذا طلب أحمد زكي من محمد خان تصويره في غرفة العمليات؟

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

رابط الاستعلام عن العلاوات الخمس بالرقم القومى عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعى

رابط الموقع الرسمى لرئاسة الجمهورية

كيفية استخراج بدل فاقد بطاقات التموين 2020 من موقع دعم مصر التمويني

تعرف على مواعيد سداد فاتورة التلفون الأرضي 2020 بالتفصيل

مقالات الرأي
ماجد حبته
مصر وإثيوبيا.. ومحاسن الصدف
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
النيل من "النجاشي" إلى "السيسي"!
ماجد حبته
لولا ثورة 30 يونيو
القس. رفعت فكرى
الدراويش و«كورونا»
المزيد

الثقافة

موج شاحب.. مجموعة شعرية جديدة لرشيد جمال عن دار فضاءات

«الصوت الذهبى» فى رابع لياليه على قناة صندوق التنمية.. الخميس

«ثورة يونيو.. إرادة شعب» فى أمسية ثقافية بـ«الأعلى للثقافة»

«عواض» يعتمد نتائج مسابقات ليالى رمضان بقصور الثقافة