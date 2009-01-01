موج شاحب.. مجموعة شعرية جديدة لرشيد جمال عن دار فضاءات

وفيما يلي مقطع من قصيدة عن الحرب واللجوء وسبي الكرامة والإنسانية:

عن منشورات دار «فضاءات» في عمّان، وفي (120) صفحة من القطع المتوسط، صدرت حديثًا مجموعة شعرية جديدة للشاعر الكردي السوري «رشيد جمال»، بعنوان: «موج شاحب»، وهي المجموعة الرابعة له.تشمل المجموعة تسع وعشرين قصيدة متفاوتة الحجم، متنوّعة المواضيع، عبّر من خلالها عن تفاعله مع أسئلة الموت والحرية وتحرير الذات، إضافة إلى محاربة المجتمعات الضيقة وتحرير المرأة منها.وتمتدّ الفترة الزمنية التي كتب جمال قصائده المنشورة في مجموعته الجديدة هذه بين عام 2009م وإلى 2019م، وكتبها في أمكنة مختلفة، أثناء تنقله لاجئًا، ثم مستقرًّا مقيمًا في فرنسا.ولد الشاعر «رشيد جمال» عام 1984م، في مدينة كوباني، وتحديدًا في قرية (صولان)، يحمل إجازة في الفلسفة من جامعة تشرين في اللاذقية، يؤمن أن استمرارية الشعر، مرتبط بوجود الرجل والمرأة كعاشقين.«امرأةٌ في سوق النخاسَة.ميلادُ طفلٍ على شاطئ الموت.وطنٌ مشرّدٌبينَ مغازلاتِ الرصاص.حاضرٌ يتجرّدُ من ماضيه،وزمانٌ ما زالَ يلاحقُ لعنةَ المكانِالقابعِ في مخيّلته.إنها لغةُ العابرين نحو الوجودِالمثقَلِ بالضياع.إنها لغةُ الحربِولا شيءَ آخر...!».