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الأربعاء 01 يوليه 2020 الموافق 10 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الدولار اليوم الأربعاء 1 يوليو 2020 بالبنوك المصرية

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 07:27 ص
جريدة الدستور
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يُقدم لكم «الدستور» أسعار الدولار في البنوك المصرية والسوق المحلي اليوم الأربعاء 1-7-2020، منتصف تعاملات الأسبوع بالأسواق المحلية.

وتراجع الدولار الأمريكي قليلا عن مكاسب حققها في الآونة الأخيرة أمام عملات مرتبطة بالسلع خلال اليومين الماضيين، بالتزامن مع تعافي أسعار النفط.

وحافظ الدولار الأمريكي على توازنه أمام اليوان الصيني مع موازنة المتعاملين في حالة من التفاؤل بالتعافي من تفشي فيروس كورونا المستجد في الصين من جهة، ومن جهة أخرى انتشار مخاوف بشأن تصاعد التوتر مع الولايات المتحدة.

وفي السوق المحلي عزز الجنيه المصري من استقراره أمام الدولار الأمريكي خلال الأسبوع الأخير من شهر يونيو 2020، حيث استقر سعر الدولار اليوم الأربعاء 1-7-2020، في معظم البنوك المصرية والأجنبية.


سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في البنك المركزي.


وسجل متوسط أسعار الدولار أمام الجنيه في البنك المركزي بالتعاملات الصباحية ليوم الأربعاء، 16.0976 جنيه للشراء و16.2257 جنيه للبيع.


بينما سجل سعر العملة الأمريكية الخضراء في أكبر بنكين حكوميين الأهلى وبنك مصر نحو 16.09 وللشراء و16.19 جنيه للبيع.

وبلغ سعر العملة الأمريكية في تعاملات بنوك كريدي أجريكول والعربى الأفريقي والبركة وبلوم والأهلي الكويتي والمصري الخليجي ومصر إيران وقناة السويس والمشرق والكويت الوطني وتنمية الصادرات والاستثمار العربي والعقاري المصرى والأهلى المتحد، نحو 16.11 و16.21 جنبها للشراء والبيع.

وحدد بنك الإسكندرية سعرا للدولار الامريكي عند 16.10 للشراء و16.20 جنيه البيع.

وسجل الدولار فى بنوك التنمية الصناعية والتجاري الدولي والإمارات دبي الوطني والمصرف العربي الدولي والتعمير والإسكان وHSBC، نحو 16.11 و16.21 جنبها للشراء والبيع.

بينما سجل الدولار الأمريكي أعلى سعر 16.12 جنيه للشراء و16.22 جنيه للبيع في تعاملات مصرف أبو ظبي وعوده مصر.

يذكر أن الدولار حافظ على مكاسب متواضعة أمس الثلاثاء وسط حيرة المتعاملين بين مشاعر التفاؤل حيال انتعاش النمو العالمي بعد بيانات إيجابية لمبيعات المنازل الأمريكية وإنتاج المصانع الصينية وبين المخاوف من زيادة جديدة في إصابات كوفيد-19 قد تحول دون تعاف سريع.

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