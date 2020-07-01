انطلاق مسلسل «شديد الخطورة» على «WATCH iT».. اليوم

تنطلق مساء اليوم أولى حلقات مسلسل الأكشن "شديد الخطورة" الذي يخوض بطولته كل من الفنان أحمد العوضي والفنانة ريم مصطفى وذلك على منصة "WATCH iT" الرقمية."شديد الخطورة" تدور أحداثه في إطار من دراما التشويق والأكشن حول مهندس شاب يعمل فى مجال مكافحة الجريمة الإلكترونية ويقوم بمطاردة عصابة محترفة ليمر بالعديد من المواقف والمواجهات شديدة الخطورة.مسلسل "شديد الخطورة" من المقرر أن يقدم على أكثر من جزء كل جزء يحتوي على 7 حلقات فقط، ويشارك في بطولته بجانب أحمد العوضى وريم مصطفى كل من الفنان القدير رياض الخولى، وهادى الجيار، ومحمود حجازى، وناهد رشدى، وحمزة العيلى، وحسنى شتا، وخالد كمال، ومن تأليف محمد سيد بشير وإخراج حسام على وإنتاج شركة سينرجى.