«أرامكو» تعلن رفع أسعار بنزين «91 و95» بعد القيمة المضافة
الأربعاء 01/يوليه/2020 - 04:23 ص
وكالاتطباعة
أعلنت شركة أرامكو السعودية زيادة أسعار البنزين (91 و95) بعد رفع ضريبة القيمة المضافة، من 1 إلى 10 يوليو.
وقالت أرامكو، في بيان، اليوم الأربعاء، إن بنزين 91 أصبح 0.98 ريال لكل لتر، وبنزين 95 يصبح 1.18 ريال لكل لتر، وسجلت أسعار البنزين خلال شهر مايو الماضي: بنزين:91 0.67 ريال لكل لتر وبنزين:95 0.82ريال لكل لتر.
وأعلنت شركة أرامكو أنه يتم تعديل الأسعار وفقًا لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه.
يشار إلى أنه سيتم بدءا من اليوم رفع ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 15%.
وتقوم أرامكو بمراجعة أسعار البنزين في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، والتطبيق يكون في صباح اليوم الحادي عشر.
وقالت أرامكو، في بيان، اليوم الأربعاء، إن بنزين 91 أصبح 0.98 ريال لكل لتر، وبنزين 95 يصبح 1.18 ريال لكل لتر، وسجلت أسعار البنزين خلال شهر مايو الماضي: بنزين:91 0.67 ريال لكل لتر وبنزين:95 0.82ريال لكل لتر.
وأعلنت شركة أرامكو أنه يتم تعديل الأسعار وفقًا لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه.
يشار إلى أنه سيتم بدءا من اليوم رفع ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 15%.
وتقوم أرامكو بمراجعة أسعار البنزين في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، والتطبيق يكون في صباح اليوم الحادي عشر.