رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 01 يوليه 2020 الموافق 10 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«أرامكو» تعلن رفع أسعار بنزين «91 و95» بعد القيمة المضافة

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 04:23 ص
شركة أرامكو السعودية
شركة أرامكو السعودية
وكالات
طباعة
أعلنت شركة أرامكو السعودية زيادة أسعار البنزين (91 و95) بعد رفع ضريبة القيمة المضافة، من 1 إلى 10 يوليو.

وقالت أرامكو، في بيان، اليوم الأربعاء، إن بنزين 91 أصبح 0.98 ريال لكل لتر، وبنزين 95 يصبح 1.18 ريال لكل لتر، وسجلت أسعار البنزين خلال شهر مايو الماضي: بنزين:91 0.67 ريال لكل لتر وبنزين:95 0.82ريال لكل لتر.

وأعلنت شركة أرامكو أنه يتم تعديل الأسعار وفقًا لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه.

يشار إلى أنه سيتم بدءا من اليوم رفع ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 15%.

وتقوم أرامكو بمراجعة أسعار البنزين في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، والتطبيق يكون في صباح اليوم الحادي عشر.

موضوعات متعلقة

مراجعة ليلة الامتحان في مادة الأحياء لطلاب الثانوية العامة

مواعيد القطارات اليوم الثلاثاء 30-6-2020 من الإسكندرية للقاهرة وباقى المحافظات

جدول العلاوات الخمس الجديد 2020.. رابط وزارة التضامن الاجتماعى للاستعلام بالرقم القومى

شكري: إثيوبيا رفضت الكشف عن تقارير أمان سد النهضة

الصور

image description

قصر البارون يتسقبل الزائرين عقب افتتاحه

image description

الأهلي يواصل تدريباته.. والظهور الأول لـ «صالح جمعة»

image description

الرئيس يفتتح قصر البارون بمصر الجديدة بعد ترميمه

image description

السينمات تنبض بالحياة مجددًا

image description

الابتسامة تعلو وجوه الطلاب بعد امتحان «الديناميكا»

الأكثر قراءة

جدول العلاوات الخمس الجديد 2020.. رابط وزارة التضامن الاجتماعى للاستعلام بالرقم القومى

مصدر يكشف حقيقة ظهور تماسيح في ترعة المريوطية

الزمالك يعود للتدريبات سرًا استعدادًا لاستئناف الدوري

اتحاد البنوك ينفي تمويل بنوك مصرية سد النهضة الإثيوبي

إنفوجراف

image description

سد النهضة.. مواقف داعمة لمصر في مجلس الأمن

image description

معلومات عن المستشار هشام بركات في ذكرى استشهاده (انفوجراف)

image description

خطوات شراء عقار ملك ورثة (انفوجراف)

image description

الزيادات الجديدة فى أجور موظفي الدولة (إنفوجراف)

أيام زمان

مخرجون أمروا زوجاتهن بتجسيد أدوار ساخنة على الشاشة.. " أبرزهم علي بدرخان وحسين حلمي المهندس"

المشاهد المنسية (10).. لماذا طلب أحمد زكي من محمد خان تصويره في غرفة العمليات؟

أسطورة النكد.. عبلة كامل تكشف سر غرقها بـ«كريزة ضحك» فى مناسبة عزاء

الوجه الآخر لـ نجيب محفوظ.. كان متشددًا وحرم ابنته من رقص الباليه

نجم الساعة

المشاهد المنسية (10).. لماذا طلب أحمد زكي من محمد خان تصويره في غرفة العمليات؟

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

مواعيد القطارات اليوم الأربعاء 1-7-2020 فى القاهرة والمحافظات

«فيسبوك» تحظر حسابات مرتبطة بحركة «بوجالو» الأمريكية

رابط الاستعلام عن العلاوات الخمس بالرقم القومى عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعى

رابط الموقع الرسمى لرئاسة الجمهورية

مقالات الرأي
ماجد حبته
مصر وإثيوبيا.. ومحاسن الصدف
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
النيل من "النجاشي" إلى "السيسي"!
ماجد حبته
لولا ثورة 30 يونيو
القس. رفعت فكرى
الدراويش و«كورونا»
المزيد

الثقافة

موج شاحب.. مجموعة شعرية جديدة لرشيد جمال عن دار فضاءات

«الصوت الذهبى» فى رابع لياليه على قناة صندوق التنمية.. الخميس

«ثورة يونيو.. إرادة شعب» فى أمسية ثقافية بـ«الأعلى للثقافة»

«عواض» يعتمد نتائج مسابقات ليالى رمضان بقصور الثقافة