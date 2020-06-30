«أرامكو» تعلن رفع أسعار بنزين «91 و95» بعد القيمة المضافة

أعلنت شركة أرامكو السعودية زيادة أسعار البنزين (91 و95) بعد رفع ضريبة القيمة المضافة، من 1 إلى 10 يوليو.وقالت أرامكو، في بيان، اليوم الأربعاء، إن بنزين 91 أصبح 0.98 ريال لكل لتر، وبنزين 95 يصبح 1.18 ريال لكل لتر، وسجلت أسعار البنزين خلال شهر مايو الماضي: بنزين:91 0.67 ريال لكل لتر وبنزين:95 0.82ريال لكل لتر.وأعلنت شركة أرامكو أنه يتم تعديل الأسعار وفقًا لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه.يشار إلى أنه سيتم بدءا من اليوم رفع ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 15%.وتقوم أرامكو بمراجعة أسعار البنزين في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، والتطبيق يكون في صباح اليوم الحادي عشر.