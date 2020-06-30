ترامب يعرب عن غضب متزايد حيال الصين بسبب كورونا

أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن "غضب متزايد" حيال الصين، في ضوء الخسائر الفادحة التي تُخلّفها جائحة كوفيد-19 في العالم عمومًا وفي بلاده خصوصًا.وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" قال ترامب: "عندما أرى الجائحة تكشف وجهها المروّع حول العالم، بما في ذلك الأضرار التي لحقت بالولايات المتحدة، أُصبح غاضبًا أكثر فأكثر حيال الصين".وأقرّ مسؤولو الصحّة الأميركيّون بأنّهم لا يسيطرون على الوباء بـ"الكامل"، مبدين خشيتهم من حدوث تفشّ في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجدّ في الأسابيع المقبلة.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.