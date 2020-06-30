الرئيس الموريتانى يجرى مباحثات مع رئيس الحكومة الإسبانية

أجرى الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني في نواكشوط مباحثات مع رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز.وذكرت الإذاعة الموريتانية، أن اللقاء الذي جرى في الجناح الرئاسي بمطار نواكشوط قبيل مغادرة المسؤول الإسباني للبلاد بعد مشاركته في قمة لدعم دول الساحل الإفريقي في مواجهة الإرهاب، تناولت التعاون الثنائي الوثيق القائم بين موريتانيا وإسبانيا والقضايا ذات الاهتمام المشترك، حيث حضرها رئيس الوزراء الموريتاني المهندس إسماعيل ولد الشيخ سيديا، ووزير الخارجية إسماعيل ولد الشيخ أحمد.من جهته، جدد رئيس الحكومة الإسبانية التزام بلاده ووقوفها إلى جانب دول الساحل باعتبارها الأقرب جغرافيا لهذه المنطقة، معبرًا عن تضامنها مع دول الساحل في وجه فيروس كورونا المستجد، وجميع المخاطر المحدقة بالمنطقة.