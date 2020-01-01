مصرع شاب فى مشاجرة بين عائلتين بإحدى قرى السنبلاوين بالدقهلية

لقي شاب مصرعه فى مشاجرة بين عائلتين بسبب خلافات على الجيرة بقرية السبعين التابعة لمركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية.وكان اللواء فاضل عمار مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية قد تلقى اخطارًا يفيد ورود بلاغ للعقيد عصام رضوان مأمور مركز شرطة السنبلاوين بنشوب مشاجرة بين عائلتين بقرية السبعين التابعة للمركز.وبانتقال ضباط المباحث برئاسة الرائد إسلام صقر رئيس مباحث المركز الى مكان البلاغ وبالفحص تبين وقوع مشاجرة بين عائلة شحته عبد الله فارس وعائلة السيد معوض أحمد بسبب خلافات على الجيرة.وأسفرت المشاجرة عن مصرع السيد معوض أحمد 40 سنة متأثرًا بإصابته أثناء نقله إلى مستشفى الطوارئ بالمنصورة وجرى وضع الجثمان تحت تصرف النيابة بمشرحة مستشفي الطوارئ.وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات كلفت المباحث بتحرياتها حول الواقعة وسرعة ضبط واحضار أطراف المشاجرة.