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الأربعاء 01 يوليه 2020 الموافق 10 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

جو بايدن: أثق بقدراتى الذهنية وأختبرها دائمًا

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 06:39 ص
جو بايدن
جو بايدن
وكالات
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قال المرشح الرئاسي الديمقراطي الأمريكي جو بايدن، إنه «بالكاد يطيق الانتظار» لاختبار قدراته الإدراكية والذهنية ومقارنتها بنظيرتها لدى الرئيس دونالد ترامب أثناء مناظرات الخريف.

وحسبما أفادت صحيفة «ذا هيل» في رده على سؤال صحفي حول ما إذا كان يعاني من تدهور في أدائه الذهني بسبب تقدمه في السن، قال بايدن: «لقد اختبرت قدراتي الإدراكية وأنا أختبرها دائمًا.. كل ما عليك فعله هو مشاهدتي، وأنا بالكاد أطيق الانتظار قبل مقارنة قدراتي الذهنية مع قدرات منافسي».

وكانت حملة الرئيس ترامب شككت في اللياقة العقلية لبايدن، مشيرة إلى أن المرشح الديمقراطي ظهر في العديد من المناسبات وهو يتلعثم في الكلام ويعاني من عسر في التلفظ، ما يدل على تدهور ذهني وفقًا لترامب وحملته.

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