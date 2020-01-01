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الأربعاء 01 يوليه 2020 الموافق 10 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

ابواب الخير

مناشدة إنسانية.. القراء والفراشون: 90% منا أصبح تحت خط الفقر

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 01:25 ص
الشيخ محمد الملاح
الشيخ محمد الملاح
رشا نصر
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ورد إلى "الدستور" استغاثة من القارئ الشيخ محمد الملاح، يشكو فيها من تردى أوضاع قراء القرآن الكريم وأصحاب محال الفراشة وجميع العاملين بهذه المهنة.

وقال "الملاح"، في استغاثته إن الجميع ''متوقفون'' عن العمل منذ أربعة أشهر، مما تسبب في زيادة معاناتهم المعيشية، وأن 90% من قراء القرآن الكريم تحت خط الفقر ولا يملكون قوت يومهم.

وأضاف أن أحد القراء طلق زوجته بسبب عجزه عن الإنفاق عليها لتوقف العزاءات منذ بداية جائحة كورونا، وبعض أصحاب محال الفراشة مهدد ''بالسجن'' لعدم قدرته على سداد الأقساط الشهرية، مؤكدًا أنهم أول من يعانون في هذه المهنة.

وناشد "الملاح"، نيابة عن قراء القرآن الكريم وأصحاب محال الفراشة، رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، للعودة إلى العمل مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية من تباعد الكراسي، واستخدام المطهرات باستمرار، وعدم المصافحة، وشرب المشروبات في كوب بلاستيك تجنبًا للعدوى، وتهوية سرادق العزاء من كافة جوانبه، مع معاقبة من يقوم بمخالفة هذه الإجراءات الاحترازية.

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