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الأربعاء 01 يوليه 2020 الموافق 10 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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قصر البارون يتسقبل الزائرين عقب افتتاحه
الأربعاء 01/يوليه/2020 - 01:18 ص
قصر البارون يتسقبل الزائرين
عدسة: سامرعبدالله
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