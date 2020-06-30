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محمد العسيري
الأربعاء 01 يوليه 2020 الموافق 10 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«الغذاء العالمى» يكرم السفير هشام بدر رئيس المجلس السابق للبرنامج

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 01:17 ص
تكريم السفير هشام
تكريم السفير هشام بدر
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أقام ديفيد بيزلي، المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي، حفل تكريم للسفير هشام بدر سفير مصر في إيطاليا الرئيس السابق للمجلس التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي، وذلك على هامش الجلسة الافتتاحية لاجتماعات الدورة الحالية للمجلس التنفيذي للبرنامج التي تعقد في الفترة من 29 يونيو إلى 3 يوليو 2020.

وسلم ديفيد بيزلي السفير المصرى شهادة تقدير حول التزامه الشخصي وجهوده لإنهاء الجوع في العالم خلال رئاسته للمجلس.

وشارك في مراسم التكريم الذى عقد بالمقر الرئيسي للبرنامج في روما، المندوب الدائم الألماني والرئيس الحالي للمجلس التنفيذى وكبار مسئولي الإدارة العليا بالبرنامج، كما شارك أعضاء المجلس التنفيذي للبرنامج في مراسم التكريم عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وأشاد المدير التنفيذي للبرنامج والرئيس الحالي للمجلس التنفيذي، بالجهود الكبيرة التي قامت بها الرئاسة المصرية للمجلس التنفيذي للبرنامج، خلال العام الماضي، في قيادة عمل البرنامج وأنشطته للوصول إلى أكبر عدد من المستفيدين من المساعدات الغذائية والنقدية التي يقدمها البرنامج، والذين يبلغ عددهم حوالي 100 مليون شخص عبر العالم، وأعربوا عن مواصلة تعزيز التعاون مع مصر خلال رئاستها الحالية للمجموعة الأفريقية لدى منظمات روما الثلاث.

من جانبه، أعرب السفير بدر عن الشكر للمدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي ورئيس وأعضاء المجلس التنفيذي على حرصهم على إقامة مراسم تكريم له بمقر المجلس في ظل تداعيات فيروس كورونا المستجد، وعقد اجتماعات المجلس بشكل افتراضي.

وشدد على أهمية مواصلة دعم عمليات وأنشطة البرنامج للوصول لأكبر عدد من الفئات الأكثر احتياجا في مختلف دول العالم، خاصة في ظل التداعيات السلبية لجائحة كورونا على الأمن الغذائي والتغذية في الدول التي تعاني من أزمات إنسانية وغذائية.

يشار إلى أن مصر تولت رئاسة المجلس التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي خلال الفترة من فبراير 2019 إلى أبريل 2020، وذلك للمرة الأولى التي يتم فيها انتخاب مصر لهذا المنصب عن القائمة الأفريقية منذ إنشاء البرنامج الذي يعد أكبر منظمة أممية تعمل في المجال الإنساني والإغاثي في العالم، حيث قامت مصر بتسليم رئاسة المجلس التنفيذي رسميًا فى 16 أبريل الماضي.

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