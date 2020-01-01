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الأربعاء 01 يوليه 2020 الموافق 10 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رئيس الأركان السودانى: القوات المسلحة على مر التاريخ لم تخذل شعبها

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 01:14 ص
الفريق أول ركن محمد
الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين
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أكد الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين رئيس هيئة الأركان السودانية، أن القوات المسلحة على مر التاريخ لم تخذل شعبها في يوم من الأيام، مشددًا على أنه بما للقوات المسلحة من تاريخ طويل وعريق وقيم ووطنية عالية انحازت للثورة.

و قال الحسين: «انحزنا إلى جانب الشعب وتغيير النظام، وكان ذلك تلبية لرغبات من كانوا أمام القيادة العامة».

وأضاف: « في هذه المحطة القوات المسلحة أدت ما عليها من واجب وثبتت البلاد، وأمنتها وخرجت بها كاملة إلى بر الأمان موحدة غير منقوصة».

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