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الأربعاء 01 يوليه 2020 الموافق 10 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

حاكم «مسيسيبى» يوقع قرار إزالة شعار الكونفيدرالية عن العلم

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 03:01 ص
ولاية مسيسيبى
ولاية مسيسيبى
وكالات
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وقع تيت ريفز، حاكم ولاية مسيسيبي الأمريكية قرار إزالة شعار الكونفيدرالية عن علم الولاية الأمريكية الجنوبية.

وصوت المشرعون فى ولاية مسيسيبى الأمريكية، في وقت سابق، لصالح إزالة شعار الكونفدرالية عن علم الولاية، في خطوة تلبي أحد مطالب الاحتجاجات المناهضة للعنصرية فى الولايات المتحدة والتي تدعو لاجتثاث كل رموز الماضي العنصري للبلاد.

ومسيسيبي هي الولاية الأمريكية الوحيدة التى ما زالت رايتها تحتفظ بعلم "الولايات المتحدة الكونفدرالية" منذ عام 1894، المؤلف من مستطيل أبيض في أعلى زاويته اليسرى مربع أحمر يتوسطه صليب أزرق قطري بداخله نجوم صغيرة بيضاء.

جدير بالذكر أن هذا العلم، الذي كان يمثل الولايات الجنوبية التي رفضت إلغاء العبودية خلال حرب الانفصال (1861-1865)، يمثل بالنسبة إلى كثيرين رمزًا للماضي العنصري للبلاد.

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