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الأربعاء 01 يوليه 2020 الموافق 10 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أول تعليق للبيت الأبيض على تقرير «المكافآت الروسية»

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 05:20 ص
كايلي ماكيناني
كايلي ماكيناني
وكالات
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علق البيت الأبيض على تقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" بشأن "مكافآت روسية" مزعومة، قائلا إن "تسريب" مسئولين للمعلومات الكاذبة يقوض الأمن القومي الأمريكي وثقة شركاء واشنطن بها.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كايلي ماكيناني، للصحفيين: "كما أشار مجلس الأمن القومي للمسئولين الذين يخونون ثقة مواطني الولايات المتحدة بسماحهم بتسريب المعلومات السرية، فإن أفعالكم تهدد الأمن القومي".

وأضافت أن لا أحد سيرغب في مشاركة الولايات المتحدة المعلومات ذات القيمة والتعاون معها سرا خشية من خطر الكشف عن هويته بعد نشر "نيويورك تايمز" ما وصفته بـ"التسريبات" من المخابرات الأمريكية.

وأشارت إلى أن تقرير الصحيفة أسفر عن "نتيجتين سلبيتين، إحداهما أن هذه المقالة ستصعب التوصل إلى توافق حول هذه القضية والتحقق من المعلومات الاستخبارية، والأخرى أن تناقضات وخلافات كهذه (في الولايات المتحدة) تصب في مصلحة روسيا وتخدم مصالحها".

وكانت "نيويورك تايمز" نشرت مقالا، استنادا إلى مصادر استخباراتية أمريكية، ادعت فيه أن المخابرات العسكرية الروسية عرضت مكافآت على المسلحين المرتبطين بـ"طالبان" مقابل شن هجمات على الجنود الأمريكيين في أفغانستان وزعمت أيضا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تم إبلاغه بذلك.

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