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الأربعاء 01 يوليه 2020 الموافق 10 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الولايات المتحدة تسجل أكثر من 35 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 12:21 ص
كورونا
كورونا
وكالات
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قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة بلغ 2 مليون و581 ألفا و229 شخصًا.

وأفادت المراكز بزيادة 35664 حالة عن الإحصاء السابق، مضيفة أن عدد الوفيات ارتفع 370 ليصل الإجمالي إلى 126739.

ويشمل الإحصاء حالات الإصابة والوفيات بمرض «كوفيد-19» حتى الساعة الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم 29 يونيو، مقارنة بالتقرير السابق.

ولا تعكس أرقام المراكز الأمريكية بالضرورة البيانات التي تصدرها كل ولاية على حدة.

وشهد معدل الإصابات الجديدة بالفيروس التاجي في الولايات المتحدة ارتفاعًا غير مسبوق في الفترة الأخيرة، بعد انخفاضه على مدى أكثر من 6 أسابيع، مع تسجيل عدد من الولايات قفزات قياسية في أعداد المصابين.

وشهدت ولاية أريزونا أكبر قفزة في الإصابات الجديدة في شهر يونيو بزيادة قدرها 294 بالمئة، تتبعها ولايتا كارولينا الجنوبية وأركنساس، كما تجاوزت الإصابات الضعف في كل من ألاباما ونيفادا وكارولينا الشمالية وأوكلاهوما ويوتاه.

وفي المقابل، شهدت نيويورك، التي كانت بؤرة للفيروس في وقت سابق، زيادة بـ6 بالمئة فقط في عدد الإصابات شهر يونيو، وهي أدنى نسبة زيادة في البلاد، تحققت بعد إجراءات حجر وتباعد اجتماعي صارمة.

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