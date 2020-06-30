فرنسا: تسجيل 30 وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية عن تسجيل 30 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي عدد المتوفين إلى 29843 شخصًا.وأشارت وزارة الصحة الفرنسية- في بيان- إلى تسجيل 541 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي عدد الإصابات إلى 164 ألفا و801 حالة.وانخفض عدد المصابين في المستشفيات خلال اليوم الأخير من 8688 إلى 8536 شخصًا، بينما وصل عدد المصابين بأقسام العناية المركزة إلى 602 شخص مقابل 619 شخصًا أول أمس الاثنين.يذكر أن فرنسا سجلت خامس أكبر حصيلة لضحايا فيروس كورونا عالميًا، لكن معدلات انتشار الفيروس تراجعت بشكل ملحوظ منذ وصولها إلى الذروة في مارس وأبريل الماضيين، وقد بدأت السلطات بإعادة فتح الاقتصاد تدريجيا.