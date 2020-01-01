وفاة القمص باخوميوس فؤاد متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا

رحل منذ قليل القمص باخوميوس فؤاد، كاهن كنيسة القديس مار يوحنا الحبيب بنجع حمادي، وذلك على إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد «covid - 19»، ونقله إلى مستشفى العزل الصحي بقنا.وكان قد أصيب ثلاثة من الكهنة بإيبارشية نجع حمادي، هم: «القمص باخوميوس فؤاد كاهن كنيسة القديس مار يوحنا الحبيب بنجع حمادي، وتم نقله إلى مستشفى قنا للعزل الصحي، والقمص اليشع هلال كاهن كنيسة السيدة العذراء مريم بفرشوط، وتم نقله إلى مستشفى العزل الصحي بإسنا، والقمص أبادير موريس، كاهن كنيسة السيدة العذراء مريم بهجورة، وخضع للعزل المنزلي».والقمص باخوميوس فؤاد عبدالملاك من مواليد سوهاج في 4- 4- 1947، والتحق بكلية الزراعة جامعة المنيا وتخرج عام 1968م، وتمت سيامته في الأحد الخامس من الصوم الكبير الموافق 16- 3- 1980 على مذبح كنيسة مار يوحنا الحبيب، ورُقي قمصًا في 21- 11- 1982م على مذبح كنيسة مار يوحنا الحبيب.