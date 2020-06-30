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الأربعاء 01 يوليه 2020 الموافق 10 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الإعلام اليمنى: استمرار إيران فى تهريب الأسلحة للحوثيين عدوان على شعبنا

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 12:14 ص
معمر الإرياني
معمر الإرياني
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أكد وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، أن ‏استمرار تهريب الأسلحة الإيرانية للميليشيا الحوثية عدوان مرفوض على الشعب اليمني، وتعدٍ سافر على أمن واستقرار اليمن وسيادته وسلامة أراضيه، وانتهاك صارخ للقوانين الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالأزمة اليمنية، وفي مقدمتها القرارات الدولية بشأن حظر توريد الأسلحة للميليشيا.

وأوضح وزير الإعلام اليمني، في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، أن ضبط القوات المشتركة للتحالف كميات من الأسلحة الإيرانية كانت في طريقها لميليشيا الحوثي، في عمليتين نوعيتين، يؤكد استمرار الدعم الإيراني لهذه الميليشيا وتزويدها بالتكنولوجيا العسكرية المتقدمة لقتل اليمنيين واستهداف دول الجوار وتهديد خطوط الملاحة الدولية وزعزعة الأمن الإقليمي والدولي.

‏وطالب الإرياني المجتمع الدولي والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن بمواقف حازمة إزاء استمرار التدخلات الإيرانية في اليمن ودعمها ميليشيا الحوثي بالأموال والأسلحة والخبراء، ومساعيها لتأجيج نيران الحرب في اليمن، وإفشال كل جهود الحل السلمي للأزمة خدمة لأجندتها التخريبية في المنطقة والعالم.

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