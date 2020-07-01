سعر الريال السعودى اليوم الأربعاء 1-7-2020
الأربعاء 01/يوليه/2020 - 07:01 ص
منة سالمطباعة
يقدم "الدستور" سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المصرية العاملة اليوم الأربعاء 1-7-2020، وذلك بعد أن سجل متوسط سعر صرف الريال 4.29 جنيه للشراء و4.30 جنيه للبيع، بينما سجل في البنك الأهلي المصري سعر 4.20 جنيه للشراء، و4.31 جنيه للبيع.
البنك المركزي المصري
يأتي سعر الريال السعودي اليوم بالبنك المركزي المصري بـ 4.29 جنيه للشراء و4.30 جنيه للبيع.
البنك الأهلي المصري
ووصل سعر الريال في البنك الأهلي المصري إلى 4.20 جنيه للشراء و4.31 جنيه للبيع.
بنك مصر
وحقق في بنك مصر سعر 4.21 جنيه للشراء و4.32 جنيه للبيع.
البنك العربي الأفريقي الدولي
وفي البنك العربي الأفريقي الدولي جاء سعره 4.19 جنيه للشراء و4.30 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي cib
ووصل سعر الريال في البنك التجاري الدولي إلى 4.20 جنيه للشراء و4.31 جنيه للبيع.
بنك التعمير والإسكان
واستقر سعر الشراء في بنك الإسكان والتعمير على 4.22 جنيه للشراء، و4.32 جنيه للبيع.
بنك البركة
ويتم التداول في بنك البركة بسعر4.18 جنيه للشراء و4.32 جنيه للبيع.
مصرف أبوظبي الإسلامي
واستقر سعر الريال في مصرف أبوظبي الإسلامي على 4.19 جنيه للشراء و4.33 جنيه للبيع.
بنك المصرف المتحد
وحقق سعر الصرف في بنك المصرف المتحد استقرارًا بسعر 4.22 جنيه للشراء و4.33 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية
وجاء سعر الريال في بنك الإسكندرية 4.20 جنيه للشراء و4.31 جنيه للبيع.
بنك بلوم
ويمثل سعر التداول في بنك بلوم استقرارًا من خلال 4.19 جنيه للشراء و4.32 جنيه للبيع.
وحققت الأسعار في بنك كريدي أجريكول 4.20 جنيه للشراء و4.31 جنيه للبيع.
يشار إلى أن الريال هو عملة المملكة العربية السعودية ويتم تداوله من خلال فئتين الأولى ورقية عبارة عن "5 ريال، 10 ريال، 50 ريال، 100 ريال، 500 ريال"، والثانية عملات معدنية عبارة عن: "1 هللة، 5 هللات، 10 هللات، 25 هللة، 50 هللة، 1 ريال، 2 ريال"، ويتم تحديد سعر صرف الريال في البنوك الحكومية المصرية والبنوك الخاصة العاملة من خلال آلية محددة للعرض والطلب في أسواق المال.
سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 1-7-2020
البنك المركزي المصري
يأتي سعر الريال السعودي اليوم بالبنك المركزي المصري بـ 4.29 جنيه للشراء و4.30 جنيه للبيع.
البنك الأهلي المصري
ووصل سعر الريال في البنك الأهلي المصري إلى 4.20 جنيه للشراء و4.31 جنيه للبيع.
بنك مصر
وحقق في بنك مصر سعر 4.21 جنيه للشراء و4.32 جنيه للبيع.
البنك العربي الأفريقي الدولي
وفي البنك العربي الأفريقي الدولي جاء سعره 4.19 جنيه للشراء و4.30 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي cib
ووصل سعر الريال في البنك التجاري الدولي إلى 4.20 جنيه للشراء و4.31 جنيه للبيع.
بنك التعمير والإسكان
واستقر سعر الشراء في بنك الإسكان والتعمير على 4.22 جنيه للشراء، و4.32 جنيه للبيع.
بنك البركة
ويتم التداول في بنك البركة بسعر4.18 جنيه للشراء و4.32 جنيه للبيع.
مصرف أبوظبي الإسلامي
واستقر سعر الريال في مصرف أبوظبي الإسلامي على 4.19 جنيه للشراء و4.33 جنيه للبيع.
بنك المصرف المتحد
وحقق سعر الصرف في بنك المصرف المتحد استقرارًا بسعر 4.22 جنيه للشراء و4.33 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية
وجاء سعر الريال في بنك الإسكندرية 4.20 جنيه للشراء و4.31 جنيه للبيع.
بنك بلوم
ويمثل سعر التداول في بنك بلوم استقرارًا من خلال 4.19 جنيه للشراء و4.32 جنيه للبيع.
الريال السعودى في بنك كريدي أجريكول
وحققت الأسعار في بنك كريدي أجريكول 4.20 جنيه للشراء و4.31 جنيه للبيع.
يشار إلى أن الريال هو عملة المملكة العربية السعودية ويتم تداوله من خلال فئتين الأولى ورقية عبارة عن "5 ريال، 10 ريال، 50 ريال، 100 ريال، 500 ريال"، والثانية عملات معدنية عبارة عن: "1 هللة، 5 هللات، 10 هللات، 25 هللة، 50 هللة، 1 ريال، 2 ريال"، ويتم تحديد سعر صرف الريال في البنوك الحكومية المصرية والبنوك الخاصة العاملة من خلال آلية محددة للعرض والطلب في أسواق المال.