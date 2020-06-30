إيبارشية نجع حمادى: الأنبا كيرلس بخير وصحة جيدة

كشفت إيبارشية نجع حمادي للأقباط الأرثوذكس؛ عن الحالة الصحية للأنبا كيرلس أسقف نجع حمادي.وقالت الإيبارشية، في بيان لها: «نطمئنكم جميعًا على صحة أبينا نيافة الحبر الجليل الأنبا كيرلس؛ فهو فى مقر أقامته بدير الأنبا بضابا بنجع حمادي منذ بدء جائحة كورونا، حيث يمارس الصلوات الطقسية بالدير، ويتابع شئون الإيبارشية مع الأباء الكهنة، ولا يخضع لأي برزوتوكولات علاجية خاصة بوباء «كوفيد-19» بشفاعة أمنا العذراء وصلوت صاحب الغبطة والقداسة البابا الأنبا تواضروس الثاني».وكانت قد ترددت خلال الفترة الماضية، على مواقع التواصل الاجتماعي، أنباء عن إصابة أسقف نجع حمادي وأبو تشت بفيروس كورونا المستجد.