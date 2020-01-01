كندا تمدد حظر دخول أراضيها حتى نهاية يوليو

مددت الحكومة الكندية الحظر الحالي على معظم المسافرين الدوليين حتى 31 يوليو القادم، بعد أن أغلقت الحدود أمام المسافرين من الخارج للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.ويتيح الحظر للمقيمين الدائمين وأفراد أسرهم والدبلوماسيين والأطقم الجوية بالدخول للبلاد، بشرط عدم معاناة أي منهم من أعراض الفيروس.يأتي ذلك في الوقت الذي تراجعت فيه حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد بشكل كبير في مقاطعة أونتاريو الكندية بعد أن ارتفعت بشكل حاد أول أمس الإثنين.وأكد مسئولو الصحة العامة في المقاطعة الرئيسية في كندا إصابة 157 شخصًا، وهو انخفاض حاد من 257 حالة جديدة تم تسجيلها يوم الإثنين، معظمها من منطقة وندسور-إيسيكس.كما أكدت المقاطعة حدوث سبع حالات وفاة أخرى مرتبطة بالفيروس، مما رفع العدد الإجمالي للوفيات في المقاطعة إلى 2672، وقال مسئولو الصحة إن العدد الإجمالي للحالات في الإقليم يبلغ الآن 35068 حالة.