قرار حكومى بتأسيس الشركة المتحدة لوسائل النقل السككى

نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بالترخيص لتأسيس شركة مساهمة يكون غرضها إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة خطوط المترو ووسائل النقل السككي بالجر الكهربائي.وبحسب القرار، يرخص لكلٍ من وزارة المالية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وبنك الاستثمار القومي والهيئة القومية للأنفاق بالاشتراك في تأسيس الشركة باسم "الشركة المتحدة لإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة خطوط المترو ووسائل النقل السككي بالجر الكهربائي".ويكون تأسيس الشركة وفقًا لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد وقانون الاستثمار، وذلك بما لا يتعارض مع أغراض الجهات المشار إليها.