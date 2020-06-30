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رئيس التحرير التنفيذي
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حوادث

إصابة شخصين فى حادث انقلاب سيارة نقل غربى الإسكندرية

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 11:52 م
حادث انقلاب سيارة
حادث انقلاب سيارة نقل
الإسكندرية - مصطفي فتحي:
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أصيب شخصان في حادث انقلاب سيارة نقل ثقيل محملة بالأخشاب بالطريق الصحراوي بالمنطقة الحرة بدائرة قسم شرطة العامرية أول غرب الإسكندرية، وتم نقلهما بواسطة سيارات الإسعاف للمستشفى لتلقي العلاج اللازم، ما أدي إلي توقف الحركة المرورية بالطريق الصحراوي المؤدي إلى القاهرة، وسط حالة من الشلل المروري بالطريق.

تلقى اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة العامرية أول، يفيد بورود بلاغ بانقلاب سيارة نقل ثقيل محملة بالأخشاب وتوقف الحركة المرورية ووجود مصابين، على الفور توجهت قوة أمنية ووحده التدخل بالمرور وحي العامرية أول.

علي الفور انتقلت قوات الأمن والتدخل لمرور الإسكندرية والأجهزة التنفيذية لرفع حمولة الأخشاب والعمل على تسيير حركة الطريق المتوقفة لإعادة الحركة المرورية مرة أخرى.

وتبين من المعاينة الأولية انقلاب السيارة بسبب الحمولة الزائده وإصابة شخصان جراء انقلاب الأخشاب وتوقف الحركة المرورية، ويجري محاولة رفعها لتسيير الحركة المرورية، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

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