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الأربعاء 01 يوليه 2020 الموافق 10 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

عبدالمجيد محمود: «قلت لمرسى هرجع غصب عنك»

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 12:10 ص
المستشار عبد المجيد
المستشار عبد المجيد محمود
أحلام عبدالرحمن
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كشف المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام المصرى الأسبق، خطة الإخوان للتخلص منه، قائلًا: "بدأت خطة التخلص مني بعد مجلس الشعب، وكانت الأغلبية من نواب الإخوان، حيث تلفظوا بأفظع الألفاظ ضد القضاء والنائب العام".

وقال "محمود"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبوبكر، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على شاشة "ON": "مرسي أمر بترصد القضاء وحبس الصحفيين، وقلت إيه الكلام الفاضي ده، واتصلت بأحمد مكي وقلت له رئيس الجمهورية ده مش فاهم هو بيعمل إيه، وقلت لن أنفذ أي أمر".

كما كشف تفاصيل اتصاله بـ"حسام الغرياني"، رئيس جمعية وضع دستور الإخوان، مضيفًا: "قال لي الشعب يرفضك كنائب عام وعليك تقديم طلب العودة لمحاكم الاستئناف وإلا سيطالك ما طال السنهوري، وقلت له لن أترك مكتبي، ثم قال اترك منصبك وستعين سفيرًا بالفاتيكان، لكن قلت له لن أقبل منصب سفير مصر في الفاتيكان، الإعلان الدستوي أول مسمار في نعش الإخوان".

وواصل قائلًا: "المستشار أحمد الزند أكد لي رفض القضاة هذا التدخل السافر وإعفائي من المنصب.. وقلت لمرسي هرجع غصب عنك، ويوم 30 يونيو رفضت المحكمة طعن نائب الإخوان طلعت عبدالله وعدت لمنصبي مرة أخرى".

وتابع: "التصدي لمحاولات أخونة القضاء كانت المسمار الأول في نعش الإخوان".

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