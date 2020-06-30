بعد فتح الكنائس.. صلوات القداس الإلهي بكنيسة العذراء الكاثوليكية بشبرا (صور)

ترأس الأب يوسف أسعد راعي كنيسة السيدة العذراء مريم الكاثوليكية بميدان "قبة الهواء" بشبرا، مساء اليوم الثلاثاء، صلوات القداس الإلهي بعد تعليق للصلوات منذ أكثر من 3 أشهر بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، ويعتبر من القداسات الأولى بالكنيسة منذ قرار فتحها.من جانبه، قال الأب يوسف أسعد، إن عودة الصلوات بالكنسية جاء مع إجراءات وقائية مشددة للحد من انتشار فيروس كورونا، أهمها أن نسبة الحضور بصلوات القداسات لا تتخطى نسبة 25%.وأشار، في تصريحات لـ"الدستور"، إلى أن الكنيسة ستنظم قداسات مساء كل يوم، مع اتباع الإجراءات الوقائية، حيث يتم تسليم كمامات على بوابات الدخول في حالة عدم ارتداء أي فرد الكمامة الخاصة به، كما يوجد جهاز تعقيم عند باب الدخول وترمومتر ديجتال لقياس درجات حرارة الأفراد قبل الدخول.وأكد توافر المواد المطهرة للتعقيم قبل دخول الكنيسة لحضور صلوات القداس، مشيرًا إلى أنه يتم تعقيم الكنيسة عقب كل قداس يقام بها.وأوضح أن سنودس الكنيسة الكاثوليكية قد سمح بتغيير نسبي في طريقة التناول خلال صلوات القداس، وتمثلت في تناول المصلين "الجسد والدم"، من الأسرار المقدسة بالكنيسة، باليد بدلًا من الماستير.