ثلاث قرارت جدد لأعضاء المحاسبات لحاجزى الوحدات السكنية بالعاصمة الإدارية

أعلن مجلس إدارة نادي أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات، لأعضاء الجمعية العمومية والنادي وحاجزي مشروعي النادي بالعاصمة الإدارية، ثلاث قرارت جدد للتخفيف على الحاجزين بمشروعات النادي وفق النص الآتي:ونص البيان على الآتي: "امتثالًا لمبدأ العدالة واستجابة من مجلس الإدارة للعديد من الطلبات المقدمة من حاجزي مشروعي النادي بالعاصمة الإدارية فقد قرر مجلس الإدارة ما يلي:القرار الأول: بالإشارة لقرارات المجلس السابقة خلال الفترة الراهنة تخفيفًا على الأعضاء الحاجزين وحيث أن بعض الحاجزين كانوا قد قاموا بالتبكير بسداد بعض الأقساط في نفس مواعيدها الأصلية مع صدور قرارات من المجلس بمد أجل سداد هذه الأقساط ما استلزم مكافئة هؤلاء الحاجزين على التزامهم وكذا تمييزهم عمن استفادوا بقرار المد، وكذا بالإشارة الى الطلبات المتكررة من العديد من الحاجزين بإقرار آلية لإثابة الحاجزين ممن يقومون بتعجيل سداد الاقساط المستحقة عليهم، وبعد مراجعة الإدارة المالية والقوانين المعتبرة، وبناء عليه فقد قرر مجلس الإدارة ما يلي:إقرار آلية حوافز السداد المبكر للحاجزين لكافة الأقساط التي تسدد قبل بداية موعد استحقاقها: باحتساب حافز سداد مبكر من تاريخ السداد حتى بداية فترة الاستحقاق بمعدل يصل إلى 10% سنويًا مع إضافة هذه الحوافز إلى حسابات الوحدات المسددة لصالحها هذه المبالغ لتستخدم حصرًا في تخفيض المستحقات المقررة على الوحدة نهاية المشروع، وفقًا للمحددات التالية:_ يتم تطبيق هذا القرار بأثر رجعي ليشمل كل الأقساط (دون الدفعات) بالمشروعين التي يتم سدادها مبكرة عن فترة استحقاقها بدءًا من قسط سبتمبر 2018 بالمشروع الأول وقسط مايو 2020 بالمشروع الثاني._ يشترط لاحتساب حوافز التبكير على الأقساط المستحقة قبل صدور هذا القرار لحساب الوحدة أن يقوم الحاجز بسداد كافة الأقساط والمصروفات المستحقة على الوحدة لتاريخه قبل 31 يوليو 2020._ تبدأ فترة استحقاق كل قسط قبل 15 يومًا من آخر تاريخ لسداد القسط دون غرامة، فإذا كان آخر موعد لسداد القسط يوم 30 من الشهر تبدأ فترة الاستحقاق يوم 16 من ذات الشهر وهو نفس اليوم الذي ينتهي فيه احتساب الحوافز._ تستخدم هذه الحوافز حصرًا كمكافئات تستنزل بها المبالغ المستحقة على الوحدة المسددة عنها تلك المبالغ في نهاية المشروع دون أي إمكانية لصرفها حتى في حالة إلغاء حجز الوحدة واسترداد المبالغ المسددة لصالحها._ تطبق تلك المحددات على الأقساط ونسبتها من المصروفات الإدارية دون الدفعات، حيث أن الدفعات تعتبر بداية تعاقد الحاجز على الوحدة وتراعى في أولية التخصيص مما يعني أنه قد حظي بالفعل بميزة نتيجة تبكير سدادها.القرار الثاني: بالإشارة الى قرارات المجلس السابقة المفسرة للإعلانات بتحديد العضوية التي تعتبر في تخفيض المصروفات الإدارية حسب كل مرحلة للوحدة الأولى للحاجز بتلك التي يكون التقدم بطلبها قبل بداية كل مشروع دون غيرها من الحالات، (قبل 7 يناير 2018 بالمشروع الاول وقبل 16 نوفمبر 2019 بالمشروع الثاني) مع تطبيق نسبة المصروفات الإدارية الكاملة على كل الحالات ما دون ذلك، وبالإشارة الى العديد من الطلبات المقدمة من الحاجزين الذين تقدموا بطلب العضوية بالنادي بعد بداية المشروع بمراعاة حالتهم المتميزة في تقرير نسب المصروفات الإدارية، وبناء على كل ما سبق وتخفيفًا على السادة الحاجزين فقد قرر مجلس الإدارة ما يلي:_ تخفيض نسبة المصروفات الإدارية الأساسية المستحقة على الوحدة الأولى لعضو النادي المتقدم لعضوية النادي بعد بداية المشروع المنتمية له الوحدة لتصبح مساوية لمتوسط النسبة ما بين عضو النادي وغير العضو بالنادي (أعلى من الحالة الأولى وأقل من الحالة الثانية بنصف في المائة بالمشروع الأول، وبـ1% بالمشروع الثاني)._ يطبيق هذا القرار بأثر رجعي على الوحدة الأولى لكل عضو بالنادي بعد بداية كل مشروع، مع استمرار تطبيق القرارات السابقة الخاصة باستحقاق والمصروفات الإدارية بالمشروع الأول في نفس موعد استحقاق الأقساط وكنسبة منها، ومع قسط أغسطس بالمشروع الثاني._ يشترط للاستفادة من هذا التخفيض في المصروفات أن يقوم الحاجز بسداد كافة الأقساط والمصروفات المستحقة على الوحدة لتاريخه قبل 31 يوليو 2020.وكان القرار الثالث: أنه تيسيرًا على الحاجزين تقرر إعفاء المصروفات الإدارية المسددة قبل 2 يوليو 2019 من غرامات التأخير على المصروفات الإدارية شريطة أن يقوم الحاجز بسداد كافة الأقساط والمصروفات الإدارية المستحقة على الوحدة لتاريخه قبل 31 يوليو 2020، ويسري ذلك على كافة الوحدات المحجوزة بالمشروع الأول (I3).