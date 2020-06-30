إيطاليا تعلن تطبيق الحجر الصحي على كل مواطني الدول خارج «شنجن»

أعلنت الحكومة الايطالية أنها ستواصل تطبيق إجراءات الحجر التلقائي والمراقبة الصحية على كل القادمين إلى البلاد من خارج فضاء منطقة شنجن، بمن فيهم مواطنو 14 دولة الذين سيسمح لهم بدخول الاتحاد الأوروبي اعتبارا من يوم غد، الأول من يوليو، لمكافحة فيروس كورونا المستجد.وعزا وزير الصحة الإيطالي، روبيرتو سبيرانتسا، هذا التوجه الحذر، حسب ما نقلت وكالة آكي الإيطالية، مساء اليوم، إلى الوضع على المستوى العالمي، الذي لا يزال معقدًا للغاية.وقال سبيرانتسا، في تصريح صحفي: يجب علينا منع تضحيات الإيطاليين في الأشهر الأخيرة من أن تضيع هباء.وتشمل "القائمة الخضراء" الأوروبية مواطني كل من المغرب، الجزائر، تونس، صربيا، الجبل الأسود، جورجيا، كندا، أوروغواي، تايلاند، كوريا الجنوبية، اليابان، أستراليا، نيوزيلندا ورواندا، إضافة إلى الصين وفق مبدأ التعامل بالمثل.