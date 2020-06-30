عبدالمنعم سعيد: الإخوان أرادوا تطبيق المشروع الإيراني فسقطوا بعد عام

قال الدكتور عبدالمنعم سعيد، المفكر السياسي، إن الفرق بين ثورتي 25 يناير و30 يونيو أن الأولى كانت تطالب بإسقاط نظام الحكم، ولم يكن لها أهداف واضحة بعد ذلك، وإنما سيطر على المطالب جماعة الإخوان.وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن الإخوان أرادوا تطبيق مشروع الدولة الإيرانية، وكان ذلك النموذج الذي يعتبرونه مثالا لهم.وأشار إلى أن نظام الإخوان سقط بعد عام لأنه كان نظاما غريبا على مصر.وأردف أن ثورة 23 يوليو قامت على إدارة الفقر، أما الجمهورية الثالثة التي قامت بعد 30 يونيو فقامت على إدارة الثروات، وأمن أننا دولة غنية.