عبدالمجيد محمود: مهزلة الإخوان ضد القضاء بدأها قضاة

قال المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام الأسبق، إن ذكرى ثورة 30 يونيو، محفورة في ذهن قضاة مصر وأعضاء النيابة العامة، كون ما فعله الإخوان كان اعتداء صارخًا على السلطة القضائية وحصانة النائب العام.وتابع خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية: "من الغريب أن الشرارة وبداية هذه المهزلة التى تقودها الإخوان ضد القضاء كانت من بعض من ينتمي للقضاة مثل أحمد مكي والغرياني ولكن وقف لهم القضاة أنفسهم".وأضاف، أن القضاة وقفوا ضد التيار الغاشم وقدموا تضحيات في ذلك، مشددًا على أن ما قدموه لا يساوى شيئا مقابل دماء شهداء الوطن فى سيناء.وتابع: "ما فعلناه لا يساوي شيئًا من استشهاد أبناء القوات المسلحة والشرطة.. وتحية لمصر ورئيسها ولكل مصري ساهم في إسقاط هذا النظام وما زال يساهم في أعمال البناء والتنمية التى تقام على أرض مصر الحبيبة".