«تنظيم الاتصالات» يطبق إجراءات جديدة لاستيراد الأجهزة
الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 11:12 م
طارق عتمانطباعة
أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، مجموعة من القرارات الجديدة على موقعه الإلكتروني والخاصة باستيراد الأجهزة، على أن يتم تطبيقها الغد 1 يوليو 2020.
وتشمل القرارات 4 إجراءات بشأن الرسائل الاستيرادية والتي تضم:
- الإجراءات الجديدة لاعتماد أنواع للأجهزة والمعدات بالرسائل الاستيرادية المعروضة على الجهاز مباشرة.
- الإجراءات الجديدة الخاصة بالحصول على الخدمات المقدمة في مجال استيراد أجهزة ومعدات الاتصالات بالرسائل الاستيرادية المعروضة على الجهاز مباشرة.
- الإجراءات الجديدة للإفراج الجمركي عن أجهزة التليفون المحمول بالرسائل الاستيرادية المعروضة على الجهاز مباشرة.
- الإجراءات الجديدة لاستخدام الأجهزة اللاسلكية ضمن الشبكات الخاصة والطيف الترددي العاملة عليها.
تأتي هذه الخطوة في إطار ما يصدره الجهاز من إجراءات لتنظيم سوق الاتصالات المصرية.
وتشمل القرارات 4 إجراءات بشأن الرسائل الاستيرادية والتي تضم:
- الإجراءات الجديدة لاعتماد أنواع للأجهزة والمعدات بالرسائل الاستيرادية المعروضة على الجهاز مباشرة.
- الإجراءات الجديدة الخاصة بالحصول على الخدمات المقدمة في مجال استيراد أجهزة ومعدات الاتصالات بالرسائل الاستيرادية المعروضة على الجهاز مباشرة.
- الإجراءات الجديدة للإفراج الجمركي عن أجهزة التليفون المحمول بالرسائل الاستيرادية المعروضة على الجهاز مباشرة.
- الإجراءات الجديدة لاستخدام الأجهزة اللاسلكية ضمن الشبكات الخاصة والطيف الترددي العاملة عليها.
تأتي هذه الخطوة في إطار ما يصدره الجهاز من إجراءات لتنظيم سوق الاتصالات المصرية.