«تنظيم الاتصالات» يطبق إجراءات جديدة لاستيراد الأجهزة

أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، مجموعة من القرارات الجديدة على موقعه الإلكتروني والخاصة باستيراد الأجهزة، على أن يتم تطبيقها الغد 1 يوليو 2020.وتشمل القرارات 4 إجراءات بشأن الرسائل الاستيرادية والتي تضم:- الإجراءات الجديدة لاعتماد أنواع للأجهزة والمعدات بالرسائل الاستيرادية المعروضة على الجهاز مباشرة.- الإجراءات الجديدة الخاصة بالحصول على الخدمات المقدمة في مجال استيراد أجهزة ومعدات الاتصالات بالرسائل الاستيرادية المعروضة على الجهاز مباشرة.- الإجراءات الجديدة للإفراج الجمركي عن أجهزة التليفون المحمول بالرسائل الاستيرادية المعروضة على الجهاز مباشرة.- الإجراءات الجديدة لاستخدام الأجهزة اللاسلكية ضمن الشبكات الخاصة والطيف الترددي العاملة عليها.تأتي هذه الخطوة في إطار ما يصدره الجهاز من إجراءات لتنظيم سوق الاتصالات المصرية.