رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 01 يوليه 2020 الموافق 10 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«تنظيم الاتصالات» يطبق إجراءات جديدة لاستيراد الأجهزة

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 11:12 م
استيراد الأجهزة
استيراد الأجهزة
طارق عتمان
طباعة
أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، مجموعة من القرارات الجديدة على موقعه الإلكتروني والخاصة باستيراد الأجهزة، على أن يتم تطبيقها الغد 1 يوليو 2020.

وتشمل القرارات 4 إجراءات بشأن الرسائل الاستيرادية والتي تضم:

- الإجراءات الجديدة لاعتماد أنواع للأجهزة والمعدات بالرسائل الاستيرادية المعروضة على الجهاز مباشرة.

- الإجراءات الجديدة الخاصة بالحصول على الخدمات المقدمة في مجال استيراد أجهزة ومعدات الاتصالات بالرسائل الاستيرادية المعروضة على الجهاز مباشرة.

- الإجراءات الجديدة للإفراج الجمركي عن أجهزة التليفون المحمول بالرسائل الاستيرادية المعروضة على الجهاز مباشرة.

- الإجراءات الجديدة لاستخدام الأجهزة اللاسلكية ضمن الشبكات الخاصة والطيف الترددي العاملة عليها.

تأتي هذه الخطوة في إطار ما يصدره الجهاز من إجراءات لتنظيم سوق الاتصالات المصرية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

جدول العلاوات الخمس الجديد 2020.. رابط وزارة التضامن الاجتماعى للاستعلام بالرقم القومى

أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 30-6-2020

مستشفى «أبوخليفة»: حالة رجاء الجداوي في تدهور مستمر

الصحة: 81 وفاة و1557 إصابة جديدة بكورونا

الصور

image description

الأهلي يواصل تدريباته.. والظهور الأول لـ «صالح جمعة»

image description

الرئيس يفتتح قصر البارون بمصر الجديدة بعد ترميمه

image description

السينمات تنبض بالحياة مجددًا

image description

الابتسامة تعلو وجوه الطلاب بعد امتحان «الديناميكا»

image description

عودة العمل بـ«كافيهات وسط البلد»

الأكثر قراءة

جدول العلاوات الخمس الجديد 2020.. رابط وزارة التضامن الاجتماعى للاستعلام بالرقم القومى

الزمالك يعود للتدريبات سرًا استعدادًا لاستئناف الدوري

مصدر يكشف حقيقة ظهور تماسيح في ترعة المريوطية

اتحاد البنوك ينفي تمويل بنوك مصرية سد النهضة الإثيوبي

إنفوجراف

image description

سد النهضة.. مواقف داعمة لمصر في مجلس الأمن

image description

معلومات عن الشهيد هشام بركات في ذكرى استشهاده (انفوجراف)

image description

خطوات شراء عقار ملك ورثة (انفوجراف)

image description

الزيادات الجديدة فى أجور موظفي الدولة (إنفوجراف)

أيام زمان

المشاهد المنسية (10).. لماذا طلب أحمد زكي من محمد خان تصويره في غرفة العمليات؟

أسطورة النكد.. عبلة كامل تكشف سر غرقها بـ«كريزة ضحك» فى مناسبة عزاء

الوجه الآخر لـ نجيب محفوظ.. كان متشددًا وحرم ابنته من رقص الباليه

أصعب ليلة في حياة الشاعر أحمد رامي.. "مشى تسع محطات وتسلق سور مدرسة داخلية للبنات"

نجم الساعة

المشاهد المنسية (10).. لماذا طلب أحمد زكي من محمد خان تصويره في غرفة العمليات؟

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

رابط الاستعلام عن العلاوات الخمس بالرقم القومى عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعى

رابط الموقع الرسمى لرئاسة الجمهورية

كيفية استخراج بدل فاقد بطاقات التموين 2020 من موقع دعم مصر التمويني

تعرف على مواعيد سداد فاتورة التلفون الأرضي 2020 بالتفصيل

مقالات الرأي
ماجد حبته
مصر وإثيوبيا.. ومحاسن الصدف
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
النيل من "النجاشي" إلى "السيسي"!
ماجد حبته
لولا ثورة 30 يونيو
القس. رفعت فكرى
الدراويش و«كورونا»
المزيد

الثقافة

«الصوت الذهبى» فى رابع لياليه على قناة صندوق التنمية.. الخميس

«ثورة يونيو.. إرادة شعب» فى أمسية ثقافية بـ«الأعلى للثقافة»

«عواض» يعتمد نتائج مسابقات ليالى رمضان بقصور الثقافة

«الثقافة الفلسطينية» تبث فقرات استعراضية لفرق فنية مختلفة